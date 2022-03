Den ventede og ventede og ventede. I hele 60 timer ventede hunden på redningen, før den endelig kom fri af grævlingens gang i skovbunden.

Brandfolk kom til og fik den totalt udmattede hund fri. Det skriver Sky News.

De var blevet kaldt ud til skoven Diamond Jubilee Wood i Normanton Le Heath i Leicestershire ved middagstid i tirsdags.

Hundens ejer oplyste, at hunden var blevet fanget ved indgangen til grævlingegraven. Den havde faktisk siddet fast i to en halv dag.

Hunden blev befriet efter 60 timer. Foto: Leicestershire Fire and Rescue Service Vis mere Hunden blev befriet efter 60 timer. Foto: Leicestershire Fire and Rescue Service

Brandfolkene brugte specielle ting til at lytte og lokalisere ting med. Og dyreværnet RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ankom også for at sikre sig, at hunden ikke led.

Utroligt nok lykkedes det brandfolkene at lokalisere hunden, der ikke kunne røre sig. Flere folk kom til, og de fik hunden gravet fri.

Billeder fra brandfolkene i Leicestershire viser hundens hoved stikke op af jorden – som det eneste!

Efter den er kommet fri, ligger den udmattet splattet på jorden.

Den totalt udmattede hund ligger på jorden, efter den er blevet befriet. Foto: Leicestershire Fire and Rescue Service Vis mere Den totalt udmattede hund ligger på jorden, efter den er blevet befriet. Foto: Leicestershire Fire and Rescue Service

Brandfolkene fortæller, at hunden nu er tilbage hos sin ejer. Grævlingegraven er formentlig ikke beboet.

En grævlingegrav består af undergrundstunneler, der kan være hundrede meter lange. Der er flere indgange, og de største af dem har plads til omkring 30 grævlinger.