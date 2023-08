Rachel Morin blev sidst set lørdag morgen.

Den 37-årige kvinde efterlod sin bil ved et grønt område for at gå en tur på the Ma and Pa trail i forstaden Bel Air i Maryland ikke langt fra storbyen Baltimore.

Dagen efter blev liget af en kvinde fundet på samme sti, men den afdøde er endnu ikke identificeret.

Det vides heller ikke, hvad kvinden er død af.

Det skriver blandt andre New York Post og Daily Mail.

Liget af kvinden blev fundet kort tid efter, at Morin blev meldt savnet.

»Identiteten på offeret såvel som dødsårsagen er stadig under efterforskning,« lyder det i en udtalelse fra det lokale politi.

Rachel Morins søster, Rebekah Morin, har dog oprettet en indsamling på Go Fund Me, hvor hun vil rejse penge til begravelsen.

Her fremgår det, at den 37-årige kvinde er bekræftet død.

»Dette var ikke et dødsfald ved et uheld, og hun forsvandt ikke frivilligt. Hun fortjener en begravelse, der er hendes skønhed værdig,« skriver søsteren.

Ifølge søsterens opdatering fremgår det også, at kvinden efterlader sig hele fem børn.