Hun var tiltalt for bevidst at have kørt sin bil ud over en klippeskrænt, hvilket kostede hendes tvillingesøster, der også sad i bilen, livet. Nu er hun blevet frifundet.

Var det en tragisk ulykke, eller var der tale om drab, da den amerikansk kvinde Alexandria Duval for snart to år siden kørte sin bil ud over en bjergside på øen Maui med sin tvillingesøster - Anastasia - på passagersædet, så hun mistede livet?

Det var det helt centrale spørgsmål, da retssagen mod hende gik i gang denne uge.

Torsdag valgte dommeren at frifinde den 39-årige kvinde. Det skriver Time.

Den tragiske ulykke skete i maj 2016. Hele tiden har Alexandria fastholdt, at hun mistede herredømmet over bilen, da hun kom kørende på Hana Highway, og at det var det, der gjorde, at bilen endte med at køre gennem autoværnet og ryge 60 meter ned ad bjergsiden.

Anastasia blev dræbt på stedet. Alaxandria fik svære skader, men overlevede mirakuløst.

ARKIVFOTO af Alexandria Duval i retten fra den 8. juni 2016. Foto: Matthew Thayer ARKIVFOTO af Alexandria Duval i retten fra den 8. juni 2016. Foto: Matthew Thayer

Omvendt mente anklagemyndigheden, at der var tale om en bevidst handling fra Alexandrias side, efter hun var kommet op at skændes med sin søster.

I retten kom det frem, at de to søstre, som på det tidspunkt var 37 år, havde gjort det meste sammen. De boede sammen. De shoppede sammen. De kørte rundt i matchende Porscher, og de arbejdede sammen. Udadtil virkede det hele perfekt.

Vidner har dog fortalt, at de to kvinder ofte skændtes som børn, rev hinanden i håret og slog hinanden, når deres temperamenter kom i kog.

Samtidig er det kommet frem, at de populære yogastudier, som de drev i Florida, mens de boede der, pludselig blev lukket, fordi de kom i pengeproblemer, og tvillingerne flygtede efterfølgende til Utah fra en masse ubetalte regninger. Der kom de også i problemer med loven. Blandt andet for at køre i beruset tilstand og for at komme op at slås. Derfra flyttede de videre til Hawaii, hvor ulykken skete.

På dagen for ulykken havde Anastasia været på campingtur med sin kæreste, da Alexandria pludselig dukkede op. Det førte til, at søstrene kom op at skændes, før de satte sig ind i bilen og kørte fra stedet sammen.

Kort efter endte bilen med at køre ud over en skrænt.

ARKIVFOTO af Alexandria Duval fra den 18. november 2016. Foto: Mike Groll ARKIVFOTO af Alexandria Duval fra den 18. november 2016. Foto: Mike Groll

Flere andre vidner har i retten også fortalt, at de så de to søstre skændes i bilen, mens de kørte af sted. Nogle vidner forklarede i retten, at de hørte søstrene råbe højlydt af hinanden, mens andre vidner har fortalt, at de så, hvordan Anastasia rev sin søster i håret og forsøgte at få fat i rattet.

Det var blandt andet det, der førte til, at dommeren frikendte Alexandria.

Hun kunne dermed forlade retten som en fri kvinde.

Ifølge nyhedsbureauet AP fortæller Alexandrias forsvarer, Birney Bervar, til Maui News, at hun nu skal finde ud af, hvad hun skal.

»Det har været en meget følelsesmæssig voldsom oplevelse for hende,« forklarer advokaten og fortsætter:

»Man kan ikke forestille sig at miste sin tvillingesøster i den form for forfærdelig tragedie, for så at blive sigtet for at være skyld i sin søsters død, hvilket hun ikke var. Hun er ekstremt lettet.«