Det begyndte som en teenageres uskyldige løgn, men endte med et bestialsk drab på en lærer og en nation i chok og sorg.

Da en 13-årig fransk pige sidste efterår fortalte sin far, at hendes lærer havde smidt hende ud af klasselokalet, fordi hun protesterede over et billede af profeten Muhammed, var det pure opspind.

Pigen, som i de franske medier kun er kendt under pseudonymet »Z«, har nu indrømmet, at hun slet ikke var i skole den dag, læreren viste billedet i klassen.

Løgnen fandt hun på, så hendes far ikke opdagede, at hun var suspenderet fra skolen på grund af for meget fravær.

Samuel Patys kolleger og pårørende holder et billede af ham under en mindehøjtidelighed i oktober 2020. Nu viser det sig, at den fortælling, der startede kædereaktionen, der første op til hans død, bygger på en løgn. (Arkivfoto) Foto: BERTRAND GUAY

Det skriver flere udenlandske medier – blandt dem BBC og The Guardian, som alle refererer afsløringer i den franske avis Le Parisien.

Pigen har nu indrømmet, at hun løj, og at hun slet ikke var i skole den dag, billederne blev vist.

Af frygt for sin fars reaktion bildte hun ham ind, at hendes historielærer Samuel Paty – for det var ham, hun løj om – have smidt alle de muslimske elever ud af klassen, før han som led i sin undervisning om demokrati og ytringsfrihed viste Charlie Hebdos Muhammed-tegninger til resten af klassen.

»Hun turde ikke indrømme over for sin far, hvad der var den egentlige grund til hendes eksklusion kort før tragedien, for den (eksklusionen, red.) var i virkeligheden forårsaget af hendes dårlige opførsel,« skriver Le Parisien.

Ti dage senere var Paty død. Halshugget på åben gade af en 18-årig islamisk terrorist.

Pigens tilsyneladende harmløse løgn satte gang i en større smædekampagne mod læreren og en kædereaktion, som kulminerede i det skrækkelige overfald på læreren.

Hendes far klagede over Paty til skolen og hængte ham ud på de sociale medier.

Episoden med tegningerne begyndte 6. oktober sidste år, hvor Paty som led i sin undervisning inddrog tegningerne fra det franske satiremagasin. Under et angreb på magasinets redaktion i 2015 blev 12 mennesker dræbt.

Før han viste tegningerne, tilbød Samuel Paty de muslimske elever, som ville blive stødt over tegningerne, at de kunne forlade lokalet, hvis de havde lyst.

To dage senere fortalte skolepigen sin far, at de muslimske elever var blevet bedt om at gå ud af lokalet. Hun forklarede, at hun havde udtrykt sin uenighed med læreren, som derefter havde suspenderet hende fra undervisningen i to dage.

Hendes marokkanskfødte far, Brahim Chnina, blev rasende og i en video på Facebook fordømte han læreren, anklagede ham for diskrimination og krævede ham fyret.

Mindre end to uger senere førte faderens kampagne mod læreren til, at en fundamentalist skar halsen over på Samuel Paty, da han var på vej hjem fra skolen.