Fra hun var en lille pige, vidste hun, hvad hendes skæbne var. Præcis som hendes søster havde gjort det før hende. Men da dagen oprandt, rystede benene under hende.

‘Kom og sæt dig på mit skød,’ sagde han smilende bagefter. Hun var skrækslagen, 18 år gammel og lige blevet kone nummer 65.

I dag er Briell Decker 34 år. Hendes fortid som hustru til den i dag fængslede sektleder og polygamist Warren Jeffs har ætset sig ind i hendes sjæl.

Men også en ukuelig vilje til at hjælpe andre med deres heling. I det selvsamme hus, hvor mange årtiers overgreb fandt sted.

Sådan ser Warren Jeffs' tidligere hus ud. I dag drives det som refugium.

»Selv om det var hans hus, føles det godt,« siger hun til engelske The Guardian om det refugium, som hun er ved at bygge op i dét hus, som hun selv flygtede fra for seks år siden.

Historien om sektleder Warren Jeffs og den 'Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige' er en af den slags historier, der kan være svære at tro på.

For hvordan kan tusindvis af mennesker tro på, at polygami - altså ægteskab med mange partnere - kan være den direkte vej til himlen? At jo flere koner du har, jo nærmere er du gud?

At en kvindes hår skal være langt, fordi hun skal vaske sin mands fødder med det, når hun kommer i himlen?

Såvel piger som kvinder skal have langt hår. For i himlen skal det bruges til at vaske deres mænds fødder.

At sex mellem ægtefolk er forbudt, at kun de 15 udvalgte 'sæd-bærere' har ret til det?

Læser man op på historien, finder man svaret. Åbenbaringer fra gud. Og dem har Warren Jeffs i sin tid på denne jord fået mange af.

Det var dog mormonbevægelsens grundlægger, Joseph Smith, som tilbage i 1843 fik den oprindelige åbenbaring, der førte til indførelsen af polygami.

Men praksissen var og er ulovlig i USA, og efter sammenstød med skiftende regeringer valgte kirken i 1910 at fordømme og forbyde polygami.

To kvindelige medlemmer af sekten FLDS fotograferet i 2008 efter en ransagning.

Men ikke alle var enige i den beslutning. En udbrydergruppe stiftede derfor i 1913 deres egen gren af trosretningen, den 'Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige' eller FLDS, som den kaldes i daglig tale.

Gruppen slog sig ned i Short Creek, et geografisk isoleret område i Arizona. Skærmet fra omverdenens nysgerrige øjne.

Hvilke uhyrligheder der foregik i det lukkede samfund i de første årtier, er ikke dokumenteret. Men man ved, at Warren Jeffs far Rulon, som var kirkens profet fra 1986 og frem til sin død i 2002, ikke holdt sig tilbage.

Det menes således, at han ved sin død havde 75 koner - herunder adskillige mindreårige - og 65 børn.

FBI's efterlysningsplakat af Warren Jeffs.

Et af dem var Warren Jeffs. Det var ham, der overtog profetens trone og herskede med hård og tyrannisk hånd.

Ifølge en artikel i magasinet New Statesman blev det lille samfund et overvågningssamfund. Overalt sad der kameraer, der var forbundet med Warren Jeffs hjem, så han i sin egen stue kunne følge med i alt og slå hårdt ned på dem, der ikke efterlevede hans strikse ideologi.

Der var ord, som pludselig blev forbudt. Venskabeligt samvær, som ikke længere var tilladt. Legetøj, der blev flået ud af børnenes hænder.

Og så var der truslerne. Om at blive fjernet fra familien som afstraffelse for ulydighed.

Så stræber du efter at være blandt dem, han tager med sig til himlen Offer om at blive hjernevasket til at tro, at Warren Jeffs var den udvalgte

Men der var også overgrebene. De seksuelle overgreb, som ifølge Warren Jeffs selv var beordret af gud.

I de anklageskrifter, som senere kom frem, kunne man læse, at Warren Jeffs ofre var helt ned til 12 år gamle.

At han bandt de ofte purunge piger fast til et specielt konstrueret bord, hvor han voldtog dem. For øjnene af sine øvrige hustruer og særligt dedikerede følgere.

Men ingen stillede spørgsmålstegn ved Warren Jeffs' handlinger.

Kvindelige medlemmer af sekten FLDS under en af politiets mange ransagninger.

»Når du hele dit liv har fået at vide, at han er profeten, at han er den udvalgte, når du altid har fået fortalt, at han er den uberørte, ham, der taler med gud, får besøg af gud, så stræber du efter at være blandt dem, han tager med sig i himlen,« som et offer har beskrevet det i magasinet Vice.

Og sådan var det også for 34-årige Briell Decker, som blev født og voksede op i Short Creek. Og blev Warren Jeffs' kone nummer 65.

'Creepy' kalder hun i dag sin eksmand. Hun gjorde alt, hvad hun kunne for at undgå ham.

»Ellers ville han have tvunget mig til at være med i alle sine tempel-ting,« forklarer hun til The Guardian og indrømmer, at de 'ting' var seksuelle overgreb.

Intet skulle stoppe mig Briell Decker om dagen, hvor hun besluttede at flygte

Til hendes store held varede ægteskabet kun tre år. I 2005 var Warren Jeffs nemlig tvunget til at flygte fra staten. FBI var efter ham på grund af et tvangsægteskab mellem en 16-årig pige og en allerede gift mand.

Året efter pågreb de ham. I hans bil fandt de fire computere, 16 mobiltelefoner, tre parykker, et dusin solbriller og masser af kontanter.

Ved en ransagning af hans hjem fandt de ud af, at han havde taget adskillige barnebrude. Omkring 80 kvinder og piger anslår man, at han var - og er - gift med. Tilsammen har de angiveligt født ham omkring 200 børn.

Han blev idømt 130 års fængsel. Men menes stadig at styre sekten fra sit ufrivillige eksil. I manges øjne er han stadig 'profeten'.

Sektleder Warren Jeffs iført fangetøj

Det tog Briell Decker flere år at flygte. Trods Warren Jeffs' fravær fortsatte det lukkede FLDS-samfund med at holde sin flok i et jerngreb af frygt. Hun blev truet med at blive dræbt i en blodsoning, hvis hun forsøgte. Men i 2012 lykkedes det.

»Jeg var ligeglad med, om det lykkedes eller ej. Intet skulle stoppe mig,« forklarer hun i The Guardian om dagen, hvor hun slap fri.

I dag bor Briell Decker igen i Short Creeks. Sammen med sin nye mand. Men i modsætning til dengang er de fysiske og psykiske mure brudt ned. Almindelige mennesker er flyttet dertil. For at leve helt almindelige liv.

Men hendes er stadig ikke helt almindeligt.

Sidste år blev Briell Decker gift med sin kæreste Stevan.

Da staten for nogle år siden satte Warren Jeffs' 40 værelser store hjem og kirkens hovedkvarter på tvangsauktion, besluttede Briell Decker at dedikere sit liv til at skabe lys i andres. Til at bygge den bro, der kunne føre misbrugte børn og kvinder tilbage i sikkerhed og tryghed.

Sammen med en californisk fond købte hun sektens tidligere hovedkvarter og driver det nu som et refugium for ofrene. Nutidige og kommende.

»Jeg håber, at de en dag vågner op og indser, at alt det, de har troet på, ikke er sandheden,« siger Briell Decker til The Guardian om de mange, der fortsat er en del af FLDS. Herunder hendes egen mor.