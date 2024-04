Sagen er blevet omtalt som »den mest spektakulære retssag« nogensinde i Vietnam.

Nu er den 67-årige milliardær og ejendomsudvikler Truong My Lan blevet dømt til døden.

Det skriver BBC, nyhedsbureauet AP og Sky News.

Førstnævnte medie har tidligere kunnet berette, at de lokale myndigheder havde indkaldt 2.700 personer til at vidne i sagen, som ti statsanklagere og omkring 200 advokater har været involveret i.

Det skyldes, at der ifølge BBC har været tale om »et af de største bankbedragerier, verden nogensinde har set«.

Helt konkret var den 67-årige Truong My Lan, der står i spidsen for ejendomsselskabet Van Thinh Phat, sammen med flere andre, der er omtalt som hendes medsammensvorne, anklaget for svindel for 12,5 milliarder dollar. Knap 90 milliarder danske kroner.

Det svarer ifølge AP til næsten tre procent af landets BNP i 2022.

Nu er hun i retten i Ho Chi Minh City torsdag fundet skyldig i underslæb, bestikkelse og overtrædelse af bankreglerne, skriver Reuters, som refererer til lokale medier for oplysningen.

BBC har tidligere oplyst, at den nu dømte kvinde begyndte sin karriere med at sælge kosmetik, men siden skiftede over til at købe jord og ejendomme.

Noget, hun fik stor succes med, og i 1990erne ejede hun en portefølje af flere hoteller og restauranter.

Det var ifølge BBC også årsagen til, at hun senere fik lov til at arrangere sammenlægningen af tre mindre banker, der var i pengenød, til en større enhed:

Saigon Commercial Bank.

Selvom det ifølge vietnamesisk lov er forbudt for enkeltpersoner at eje mere end fem procent af aktierne i en bank, skal Truong My Lan ifølge anklagemyndigheden have fundet en vej udenom det.

Det skal hun blandt andet have gjort via hundredvis af skuffeselskaber og folk, der fungerede som hendes stråmænd.

Til sidst ejede hun – ifølge anklagen – mere end 90 procent af banken.

Det skal hun have udnyttet til at udnævne sine egne folk som ledere og have fået dem til at godkende hundredvis af lån til det netværk af skuffeselskaber, hun kontrollerede.

Før dommen faldt, sagde et familiemedlem til Truong My Lan til Reuters, at hun ville anke den.