Muriel Henriquez kunne ikke tro, hvad hun hørte i nyhederne om sin chef Rex Heuermann: At han var anholdt og mistænkt for flere bestialske drab på unge kvinder.

Men så kom hun i tanke om den hvide konvolut.

På overfladen levede 59-årige Rex Heuermann et helt almindeligt familieliv i New York, hvor han drev sit eget advokatfirma, men meget tyder på, at han i årevis havde levet et dobbeltliv.

I juli blev Heuermann blev anholdt på åben gade i New York, og siden han været varetægtsfængslet og mistænkt for drab på mindst tre sexarbejdere.

Nyheden om anholdelsen chokerede USA – og chokket var ikke mindre blandt Heuermanns ansatte, som havde kendt ham i årevis uden at have fattet den mindste mistanke, fortæller to af dem til CBS.

Efter anholdelsen kom Muriel Henriquez imidlertid i tanke om det, der skete, da hun fejrede sin 40-års fødselsdag. Om den hvide konvolut.

Hun beskriver Rex Heuermann som en ivrig jæger og en 'lidt nørdet' person, der elsker at tale om sig selv – og at vinde.

Men Muriel Henriquez havde aldrig overvejet, at Heuermann kunne være farlig, om end hun nu ser episoden fra det krydstogt, hun tog på for at fejre sin fødselsdag, i et noget andet lys end hidtil.

Rex Heuermann fotograferet i retten. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rex Heuermann fotograferet i retten. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Rex Heuermann ville gerne vide, hvor hun skulle rejse hen.

»Jeg tager midt ud på havet. Du kommer ikke til at kunne finde mig midt ude på havet,« husker Muriel Henriquez, at hun dengang sagde til sin chef.

»Jo, det kan jeg,« lød det ifølge Muriel Henriquez fra Heuermann.

På krydstogtets anden dag lå der pludselig en hvid konvolut på gulvet i hendes kahyt.

Med Rex Heuermann som afsender.

»Jeg sagde jo, jeg kan finde dig overalt,« stod der.

Politiet mener, at Rex Heuermann brugte lignende evner til at finde sine påståede ofre – og så slå til.

»Hans forbrydelser er de værste, jeg nogensinde har set,« har vicepolitikommissær ved Suffolk County Anthony Carter således sagt til BBC.

»Han er en dæmon, og det er svært at forstå en person, der er i stand til at begå de forbrydelser, han har begået. Det, han gjorde mod ofrene, var med fuldt overlæg, og det er derfor, jeg siger, han er en af de værste. Hvis ikke den værste,« tilføjede vicepolitikommissæren.

Den 59-årige arkitekt er sigtet for de mere end ti år gamle drab på 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello, hvis lig alle blev fundet på Gilgo Beach i New York-bydelen Long Island i 2010, og er hovedmistænkt i en fjerde drabssag.

Endelig kobles Rex Heuermanns navn til flere uopklarede drab på sexarbejdere i Las Vegas, hvor han har en ferielejlighed.

Han nægter sig skyldig.