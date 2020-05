Hun er selv en aktiv modstander af den amerikanske kontrol med coronavirussmitten. I sin hjemstat North Carolina organiserede hun protester mod de restriktioner, der rammer samfundet.

Men hun har ikke været i stand til at møde op ved de sidste to demonstrationer. Hun er nemlig selv blevet smittet med den verdensomspændende sygdom.

Hendes navn er Audrey Whitlock, og hun administrerer Facebook-siden ReOpen NC (genåbn North Carolina). Hun tilbragte to uger i karantæne indtil i søndags, efter at være blevet testet positiv for coronasmitte. Det oplyser den lokale tv-station WFAE.

»Jeg var i karantæne i mit hjem efter råd fra min læge. Jeg har ikke deltaget i nogen arrangementer lavet af ReOpen NC,« fortæller Whitlock stationen.

Der blev ellers holdt to demonstrationer, mens organisatoren sad derhjemme i isolation. Begge blev afholdt i statens hovedstad, Raleigh og begge bad statens guvernør, Roy Cooper, om at sætte fart på genåbningen af staten. Han har ellers lige forlænget lukningen til den 8. maj.

Ved demonstrationen i sidste uge gik flere end 100 protesterende - de fleste uden masker - sammen i trods mod reglerne om social afstand.

I dag regner gruppen med at holde en ny demonstration i Raleigh, og da regner Audrey Whitlock med at være på plads.

Hendes smitte blev først meldt ud i et privat opslag på gruppens Facebook-side i søndags.