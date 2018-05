En dag vågnede Katie Holley med en underlige følelse i det ene øre. Det skulle vise sig at være starten på ni lange og ækle dage.

I den 29-årige amerikanske kvindes øre fandt man nemlig en kakerlak.

Katie Holley og hendes mand købte et nyt hus i Florida, men de opdagede med det samme, at huset var plaget af kakerlakker.

Derfor kontaktede parret en skadedyrsbekæmper, der sprayede huset med gift, som umiddelbart fik bugt med de små kryb.

Men glæden var kort.

Den 14. april vågnede Katie Holley op med en underlig fornemmelse i det ene øre. En fornemmelse, som hun beskriver, som om der lå en isterning i hendes øre, skriver hun i en tekst i Self Magazine.

Med en vatpind forsøgte hun at finde ud af, hvad det var.

Og da hun trak vatpinden ud fulgte to mørkebrune, tynde stykker med ud.

’Jeg forstod hurtigt, at det var nogle ben. Ben! Ben, der kunne tilhøre en kakerlak, der udforskede mit øre,’ skriver hun.

Katie Holleys mand hjalp sin kone og kunne kort efter konstatere, at der var tale om en kakerlak, der sad langt inde i hendes øre.

Med en pincet forsøgte manden at trække krybet ud, men alt han fik fat i var to nye ben. Derfor besluttede parret at tage til lægevagten.

På vej til lægen kunne Katie Holley mærke, at kakerlakken bevægede sig længere og længere ind i hendes øregang, det var ren psykisk totur at vide, at den lå i hendes øre og bevægede sig, syntes hun.

’I mit øre var der de summelyde, som kommer, når du sætter fingrene på dine ører og presser hårdt. Det var, hvad jeg hørte på mit venstre øre, mens kakerlakken kravlede rundt,’ skriver Katie.

Da parret nåede frem til lægen, lagde han lokalbedøvelse i Katies øre. Og det reagerede kakerlakken stærkt på.

’Jeg kunne mærke, at kakerlakken lå i dødskramper, jeg kan ikke forklare, hvordan det føltes, når det sker i sådan en følsom del af kroppen,’ skriver den 29-årige kvinde.

Med en pincet fjernede lægen en del af kakerlakken af gangen og efterfølgende fik parret lov at tage hjem.

Men det var ikke sidste kapitel i den historie.

I den efterfølgende uge fik Katie nemlig ikke sin hørelse igen. Og derfor tog hun tilbage til lægen, som måske kunne fortælle, hvad der var galt.

Og her fandt lægen endnu engang insektben i hende øregang.

Lægen skyllede derfor øret igennem en gang til, og resterne af kakerlakken kom ud ni dage efter, at hun vågnede op med den i øret.

’Nu er jeg kakerlak-fri. Men jeg tror, at mit øre vil hele hurtigere end min psyke,’ siger Katie Holley og tilføjer, at hun vil sove med ørepropper fra nu af.