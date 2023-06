Da amerikanske Jennilyn Blosser vågnede mandag morgen, lå hun alene i sin seng.

Hendes mangeårige kæreste var ingen steder at finde – hverken i deres kahyt eller noget andet sted på det store krydstogtskib Carnival Magic.

Parret var den 25. maj sammen taget afsted på krydstogtet, der skulle tage dem fra amerikanske Norfolk til Bahamas og hjem igen.

Men så langt nåede de aldrig.

For mandag morgen var hendes forlovede – den 35-årige Ronnie Peale – væk, mens skibet befandt sig omkring 270 kilometer øst for Jacksonville i Florida.

Til CNN har Jennilyn Blosser fortalt, at det var Ronnies første krydstogt, og de var taget afsted på rejsen for at fejre hendes fødselsdag.

Da hun vågnede mandag morgen omkring klokken 11.30, var hun alene.

»Da jeg ikke kunne finde ham, ringede jeg til hans mor for at høre, om hun havde talt med ham, og hun sagde, at det havde hun ikke,« fortæller Jennilyn Blosser.

Hurtigt stod det klart, at Ronnie var væk – og samme eftermiddag blev han meldt savnet.

Da overvågningsvideo fra skibet blev set igennem, kunne man ifølge krydstogtselskabet se, at Ronnie Peale natten til mandag omkring klokken 04.10 havde lænet sig ud over rækværket ved parrets værelses balkon – hvorefter han faldt ud over rælingen.

Han forsvandt derefter ned i bølgerne.

Den amerikanske kystvagt blev aktiveret og ledte i timerne og dagene efter i et større område ud for Floridas kyst for at finde den savnede mand.

Desværre uden held.

Onsdag oplyste kystvagten, at man indstillede eftersøgningen.

»Beslutningen om at indstille den aktive eftersøgningsindsats, mens vi venter på yderligere udvikling, er aldrig en, vi tager let på,« udtalte Christopher Hooper, der er en af kystvagtens redningsmissions-koordinatorer, i en erklæring:

»Vi giver vores mest dybtfølte kondolencer til hr. Peales familie og venner.«