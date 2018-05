Det hele startede med at hendes næste blev ved med at løbe. Men det endte med at blive et årelangt mareridt for en amerikansk kvinde.

Kendra Jackson fra Nebraska var ude for en bilulykke i 2013, hvor hun slog hovedet ned i instrumentbrættet, skriver nyhedsstationen KETV ifølge New York Post. Umiddelbart kom hun ikke noget til, og den amerikanske kvinde troede, at alt var godt.

Men det var ikke tilfældet.

Kort tid efter ulykken begyndte Kendra Jacksons næse at løbe hyppigt, hun var ofte snottet og led af hovedpiner. Til sidst irriterede det hende så meget, at hun opsøgte en læge.

Lægen fortalte hende, at hun blot var forkølet, og det tog Kendra Jackson for gode varer.

Men tiden gik og ’forkølelsen’ forsvandt aldrig. Derfor opsøgte Kendra Jackson en lang række læger, hvor hun fik samme besked: Det er blot en forkølelse.

Men symptomerne stoppede aldrig. Kendra Jackson beskriver den løbende næse som et vandfald.

Til sidst kunne hun ikke sove, og hun følte sig som en zombie.

Der skulle gå fem år, før Kendra Jackson endelig fik klar besked om, hvad der var galt. I 2018 blev hun diagnosticeret med en lækage i hjernen, der gjorde, at næsten en halv liter hjernevæske var løbet ud af hendes hjerne og ned i næsen siden bilulykken i 2013.

Kendra Jackson måtte derfor igennem en operation, hvor hendes eget fedtvæv blev brugt til at stoppe lækagen.

»Vi gik igennem næseboret og brugte kameraer og instrumenter til at komme op til hjernen, hvor vi foretog operationen,« siger læge Christie Barnes, der stod for indgrebet.

Kendra Jackson fortæller efter operationen, at hun allerede kan mærke forbedringer og nu kan sove bedre igen.