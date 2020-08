15-årige Hannah Watters har bragt sindene i kog i USA.

I sidste uge tog hun et billede med sin mobil, da hun sammen med sine kammerater stod og ventede i en gang på sit gymnasium, North Paulding High School.

Som så mange andre amerikanske børn og unge er Hannah Watters netop vendt tilbage til skolebænken efter corona-nedlukningen.

Epidemien har i USA allerede kostet mere end 160.000 mennesker livet, og smittettallet har netop rundet fem millioner bekræftede tilfælde. USA er uden sammenligning det land, der har haft flest corona-relaterede dødsfald.

So the action taken in response to the photo was....... suspend the student who took and posted it? Not to, maybe, like..... address #mask wearing, or stagger class change times, or anything? Good on #HannahWatters for posting it. #COVID19 #GoodTroublehttps://t.co/DUIh8fgeK9 — Meghan May (@DrMay5) August 7, 2020

Derfor undrede det Hannah, at hun og kammeraterne skulle stå tæt sammen i en smal gang. Hun blev nervøs for sin egen og sine kammeraternes sikkerhed. Tog et billede af scenariet og lagde det på de sociale medier.

Og så brød helvede løs.

Billedet blev delt flittigt på Twitter og gik viralt, men det var altså ikke alle, der delte skolepigens bekymring. Flere ældre studerende blev derimod mere nervøse for, at de ville få spoleret deres afgangsår af endnu en nedlukning, og reagerede ved at sende trusler til hende.

Ledelsen på North Paulding High School i Georgia var heller ikke begejstret. Den kvitterede ved at suspendere Hannah fra undervisningen i to uger.

A 15-year-old student in Georgia was suspended after posting a photo of a crowded hallway at her school on social media. Hannah Watters says many students were not wearing masks.



“I took it out of mostly concern and nervousness after seeing the first days of school.” pic.twitter.com/34edEBqTA1 — CNN (@CNN) August 7, 2020

Hannah Watters har forklaret til tv-stationen CNN, at hun delte billedet, fordi hun var bekymret for sine medstuderendes og læreres sikkerhed.

»Vi var alle sammen ret bekymrede for at skulle vende tilbage,« siger hun til CNN.

»Jeg håber bare, at alle før eller senere kan forstå, at jeg ikke forsøger at få lukket noget ned, og at jeg ikke forsøgte at få aflyst skoleåret. Jeg forsøgte bare at holde os allesammen beskyttet. For der kommer slet ikke til at være et skoleår, hvis skolen ender med at måtte lukke helt ned frem for, at vi inddæmmer den (coronavirussen, red.) nu,« siger hun til tv-stationen.

Suspenderingen blev fra skolens side begrundet med, at Hannah havde brugt sin telefon på skolens område uden tilladelse, og at hun havde delt et billede af mindreårige uden deres tilladelse.

Thank you #HannahWatters ! You are just in documenting this and you’re serving society with truth. They are angry you shined light on negligence. Keep shining it Hannah! A Georgia High School Suspended Two Students For Posting Photos Of Crowded Hallways https://t.co/OkHxiHQTlI — Tori Cliff (@ToriCliff) August 6, 2020

Hendes mor klagede over afgørelsen, og Hannah selv stod frem i medierne og fortalte sin historie.

Det fik til sidst skolens ledelse til at trække suspenderingen tilbage.

Den seneste udvikling i sagen er ifølge CNN, at den fysiske undervisning på skolen er blevet aflyst i indtil videre to dage, fordi seks studerende og tre lærere er testet positive med corona.

Præsident Donald Trump har udtrykt et klart ønske om, at skolerne åbner igen, og det har flere delstater efterkommet. Mange lærere ser det dog som et risikabelt eksperiment, og de har demonstreret for at få genoptaget online-undervisningen. De ønsker også flere restriktioner og mere sundhedspersonale på skolerne.