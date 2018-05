En engelsk kvinde fik en ubehagelig overraskelse, da der dumpede en mail ind i hendes inbox fra det firma, hun havde søgt job hos.

Paige Bond fra Hampshire var gået arbejdsløs længe og søgte derfor et pakkejob hos firmaet Forest Whole Food, som hun ellers var overkvalificeret til.

Men efter at have sendt sin ansøgning, modtog den 48-årige kvinde en ubehagelig mail fra en medarbejder i virksomheden. Det skriver Daily Mail.

Mailens afsender var medarbejderen Josie Bickle, der beskrev Paige Bond som ulækker og som et afskum.

’Jeg ved præcis, hvilken typer person, hun er,’ stod der indledningsvis i mailen fra medarbejderen, der ved en fejl blev sendt til Paige Bond.

Mailen var ment som en intern mail, og der blev bestemt ikke lagt fingre imellem, da medarbejderen karakteriserede jobansøgeren.

’Pænt irriterende type, men sandsynligvis rigtig god til, hvad du vil have hende til – organiseret, hurtig og et afskum,’ stod der efterfølgende i mailen.

Efterfølgende anbefalede Josie Bickle at kalde Paige Bond til en samtale, hvis ellers mellemlederen – som hun oprindeligt skulle have sendt mailen til – kunne holde ud at have en som hende rendende rundt samtidig med, at han beskyldte hende for at være alkoholiker og have en ret så irriterende stemme.

Slutteligt bad Josie Bickle om at mailen skulle slettes, så der ikke var fare for, at Paige Bond i sidste ende så, hvad der var skrevet.

Den 48-årige kvinde beskriver mailen som modbydelig, men alligevel besluttede hun at fortsætte jobsøgningen hos Forest Whole Food, fordi hun fik en undskyldning på sin telefonsvarer.

»Jeg er en stærk kvinde, så jeg ville tage til det jobinterview,« sagde hun og fortæller, at hun først modtog en personlig undskyldning, da hun selv bad om det.

Siden jobinterviewet har Paige Bond ikke hørt fra Forest Whole Food, og hun siger nu, at hun ikke vil takke ja til et job fra virksomheden, hvis de vender tilbage.

Hun er ked af sin situation som arbejdsløs, og derfor gjorde det ekstra ondt på hende, da en potentiel arbejdsgiver svinede hende til, i hendes forsøg på at finde et arbejde.