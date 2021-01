Amanda Gorman skulle kun bruge fem minutter og 20 sekunder på at blive verdensberømt.

Nu har hendes liv taget endnu en ny drejning.

For ifølge CNN har den 22-årige digter skrevet kontrakt med et af verdens største modelbureauer, IMG Models. Det sker mindre end uge efter, at hele verden så hende læse digtet 'The Hill We Climb' op ved Joe Bidens indsættelsesceremoni.

Hun har ikke selv bekræftet kontrakten over for mediet, men det har IMG Models.

Amanda Gorman på scenen under Joe Bidens indsættelsesceremoni. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Amanda Gorman på scenen under Joe Bidens indsættelsesceremoni. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Aftalen vil give Gorman både kommercielle og redaktionelle muligheder i mode- og skønhedsbranchen,« som CNN skriver.

Selv har den amerikanske digter tidligere fortalt til Vogue, at hun aktivt bruger sit tøj og mode i det hele taget til at hjælpe med at sprede sine budskaber,

»Mode betyder så meget for mig, og jeg bruger den til at bidrage til den historie, der kom før mig – og til alle folk, der støtter mig,« har Amanda Gorman sagt.

Hun har i det hele taget været særdeles ombejlet siden, hun på en håndfuld minutter reciterede sit digt foran hele verden. Hun har siden optrådt i en stribe talkshows, og hendes to første bøger, 'The Hill We Climb' og 'Change Sings: A Children's Anthem' ligger allerede nummer et på bestsellerlisterne, selv om de endnu ikke er udkommet.