Et helt særligt loppefund har fået en norsk musemsdirektør til at juble.

Mange mennesker elsker at tage på loppemarked og gøre små fund. Men et lille fund, det kan man ikke kalde det, som norske Unner Sande fandt forleden.

Unner Sande er formand for skolekorpset på Grünerløkkaskolen i Norge, og to gange om året arrangerer det et loppemarked, hvor lokale indleverer ting og sager, som de ikke længere bruger.

Da skolekorpset i sidste weekend endnu engang afholdt et loppemarked, blev der denne gang indleveret en nogle dyrebare genstande, som i høj grad skilte sig ud.

Det skriver TV 2 Norge.

»Da jeg var i gang med en finsortering af de indleverede ting, lagde jeg mærke til, at der lå noget særligt. Det var noget fra Porsgrunds Porselænsfabrik og var så tyndt, at det næsten var gennemsigtigt,« siger Unner Sande til TV 2 Norge.

Genstandene, som Under Sande bed mærke i, var noget service, der bestod af blandt andet kopper, kaffekande og en sukkerskål.

Unner Sande har syv års erfaring med loppemarkeder, og derfor kunne hun se, at hun havde fat i noget specielt. Efter en Google-søgning viste det sig, at hun havde at gøre med en lille skat, og at servicet ikke bare måtte gennemgå et normalt salg.

Derfor blev tingene taget til et auktionshus, og her blev mistanken om, at hun havde fat i en skat, bekræftet.

Porcelænet var nemlig blandt det første service, der blev lavet på porcelænsfabrikken i Porsgrunn. Og her er vi altså helt tilbage i 1887.

Værdien af porcelænet blev anslået til at være omkring 31.000 kroner

Genstandene blev solgt til et porcelænsmuseum, som nu udstiller det.

Unner Sande fortæller, at skolekorpset ikke er klar over, hvem der indleveret kulturskatten – som museet kaldet porcelænet.

Se billederne af porcelænet her.