For Iryna Venediktova begynder dagene tidligt og slutter sent. Der er personligt.

»Jeg beskytter det ukrainske folks interesser. Og nu ser jeg, at jeg ikke kan beskytte disse døde børn. Det er smertefuldt for mig,« siger hun.

Men der er ingen anden mulighed end at blive ved med at konfrontere de tragiske skæbner – og grave endnu dybere.

Igen og igen og igen.

Iryna Venediktova på arbejde. Her i Butja. Foto: FADEL SENNA Vis mere Iryna Venediktova på arbejde. Her i Butja. Foto: FADEL SENNA

Som statsadvokat i Ukraine står 43-årige Iryna Venediktova således i spidsen for at undersøge de mulige krigsforbrydelser, der er blevet begået af Rusland, siden hendes land blev invaderet for lidt mere end halvanden måned siden.

Iryna Venediktova interviewer de overlevende, de pårørende. Hun undersøger meldingerne om tortur, voldtægt og henrettelser. Hun besøger de smadrede byer og mulige gerningssteder.

»Jeg så på, da ligene blev gravet op i Butja,« som hun har fortalt.

Indtil videre har hendes kontor åbnet mere end 8.000 efterforskninger af krigsforbrydelser, og der er indtil videre identificeret over 500 mistænkte heriblandt russiske ministre og officerer.

Iryna Venediktova på sit kontor med billeder af ødelæggelser i Ukraine. Foto: ALEKSEY FILIPPOV Vis mere Iryna Venediktova på sit kontor med billeder af ødelæggelser i Ukraine. Foto: ALEKSEY FILIPPOV

For Iryna Venediktova er målet af at stille så mange som muligt til ansvar for det, der er foregået i Ukraine. Helst hele vejen op til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Statsanklageren regner med, at der i alt vil blive rejst tiltale mod omkring 1.000 personer.

Og for at gøre sagerne så stærke som muligt, er det vigtigt at få alle detaljer med, inden de går i glemslen. Vidner bliver derfor udspurgt om, hvordan eksplosioner præcist lød, hvordan de så ud, hvilke uniformer, emblemer eller andre kendetegn overgrebsmænd var iført.

»Lovens hovedformål er at beskytte og kompensere. Det er smukke ord, men nu vil jeg vise, at de virker,« som Iryna Venediktova har sagt.

Iryna Venediktova sammen med Karim Khan, anklager ved Den Internationale Straffedomstol, i Butja. Foto: VOLODYMYR PETROV Vis mere Iryna Venediktova sammen med Karim Khan, anklager ved Den Internationale Straffedomstol, i Butja. Foto: VOLODYMYR PETROV

Hun får også hjælp fra udenlandsk side. Eksempelvis er efterforskere fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag allerede til stede i Ukraine.

Det er også vigtige med udenlandsk vidnesbyrd i takt med, at Rusland konsekvent afviser enhver form for krigsforbrydelser. Hvilket hurtigt skete, da de mange civile lige blev fundet for et par uger siden i førnævnte Butja.

»Mens vi står og kigger på de døde menneskekroppe, siger Rusland, at det er 'fake', at det et teaterstykke, vi har lavet,« som Iryna Venediktova sagde under et besøg i Butja, hvor efterforskere fra ICC var til stede:

»De kan se alt. Det kan se, hvordan situationen er her: Det er rigtige grave, det er rigtige døde mennesker, det er rigtige bombeangreb. Derfor er det et vigtigt øjeblik for os.«

Iryna Venediktova på besøg i Borodyanka. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Iryna Venediktova på besøg i Borodyanka. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Iryna Venediktova er på sit livs største opgave efter kun at have haft stillingen som statsanklager siden marts 2020, hvor hun blev udnævnt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj. Som den første kvinde i jobbet.

Hun begyndte med at rense ud i anklagemyndighedens kontorer over hele landet, hvor der i årevis har været plaget af beskyldninger om korruption og ineffektivitet i et land, hvor befolkningen har haft en udpræget mistro til organisationen.

Nu skal en forholdsvis ny administration så håndtere den enorme opgave med at undersøge de tusindvis af mulige krigsforbrydelser.

»Jeg arbejder ikke for 'likes' på Facebook. Jeg vil vise Ukraine og den internationale samfund, hvad vores retsvæsen kan,« siger Iryna Venediktova:

»Det handler først og fremmest om at klare det job. Så kan ukrainerne dømme mig, når det er udført.«

Kilder: AP, Guardian, Reuters