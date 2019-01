En eksotisk danser fra Pennsylvanien, USA, står tiltalt for mord, efter at hun tilsyneladende skød sin 64-årige elsker lige midt mellem øjnene.

På den vis endte hun definitivt sit fornemme livsstil, siger anklagerne i sagen.

Den 34-årige Jennifer Morrisey havde sin første dag i vidneskranken torsdag. Hun beskyldes for at havde dræbt sin 'sugar daddy', Michael McNew, som blev skudt i august måned 2017 i sit hjem i Washington Crossing, skriver Philadelphia Inquirer.

Forholdet mellem de to begyndte at gå skævt for flere år siden.

Michael McNew.

Parret, som mødtes i en stripklub, hvor Morrisey arbejdede, havde tilsyneladende et skænderi på sms i timerne før McNews død.

I beskederne truede McNew med at skyde sin elsker. Til gengæld sagde Morrisey, at hun ville flå ham, som hvis hun flåede et rådyr, ifølge Philadelphia Inquirer.

»Du kan måske ikke li', at der var så stor en aldersforskel på de to, og du byder dig ikke om, det forhold de havde,« siger Kristin McElroy til retten. »Men han fortjener ikke at dø på grund af det.«

Ifølge anklagerne skød hun først McNew og vendte på et senere tidspunkt tilbage for at iscenesætte skyderiet som et røveri. Det skriver avisen New York Post.

»Det peger alt sammen mod en enkelt ting: Hun var der. Hun pegede på ham med et dødeligt våben. Og hun skød ham en enkelt gang mellem øjnene. Det er mord,« fortalte McElroy retten.

Forsvaret på den anden side hævder, at parret kæmpede om pistolen, som gik af ved et tilfælde.

Hendes advokat siger, at Morrisey gik i panik efter skyderiet, fordi hun ikke troede på, at nogen ville tro hendes version af sagen.

Tiltalen mod Morrisey indbefatter blandt andet mord og tyveri.