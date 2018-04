En ung kvinde anmeldte sidste år, at hun var blevet voldtaget til en Robbie Williams-koncert i Trondheim. Nu kan hun ende med selv at blive fængslet.

Dagen efter koncerten den 1. august skrev de norske medier, at en 26-årig kvinde var blevet voldtaget lige uden for koncertområdet af to mørkhårede mænd, som hun ikke vidste, hvem var.

Men den købte politiet ikke.

I stedet har politiet anmeldt kvinden for at give en falsk anmeldelse. Straffen? Op mod et års fængsel.

»Vi mener, at undersøgelsen har vist, at der ikke har været en voldtægt, og at hendes anmeldelse derfor er forkert,« siger advokat Per Morten Schjetne til TV 2 Norge.



Politiet havde sporet kvindens bevægelse via hendes mobil. Her viste det sig, at hun først havde taget ned til et lægeområde ved festivalen - som hun selv har fortalt var grundet rygsmerter - for senere at tage en taxi ind til Trondheim centrum.

Her kunne politiet se at hun var taget direkte ind på politistationen for at anmelde voldtægten.

Sagen er nu endt i retten og begynder den 6. juni. Kvinden fastholder, at hun er blevet overfaldet af de to mænd.

»At blive anklaget for at give falsk anmeldelse for voldtægt er både chokerende og stressende,« siger kvindens forsvarer til TV 2 Norge.