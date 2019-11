Da en kvinde forleden ringede til alarmcentralen og sagde, at hun ville bestille en pizza, troede medarbejderen til at begynde med, at hun måtte have ringet til det forkerte nummer.

Det viste sig i stedet at være en skjult måde at bede om hjælp på.

Det skriver CNN.

Det var amerikanske Tim TenEyck, der var på arbejde på alarmcentralen den 13. november, da han modtog den usædvanlige opringning fra en kvinde fra Oregon i delstaten Ohio.

Til at begynde med undrede han sig over, at hun havde ringet til 911 (svarende til 112 herhjemme, red.) for at bestille en pizza.

Men kvinden blev ved med at insistere på, at hun havde ringet til det rette nummer:

»Nej, du forstår det ikke,« svarede hun og gav ham sin adresse.

Det var der, det gik op for Tim TenEyck, at der sandsynligvis var noget mere alvorligt på færde.

Han begyndte derefter at stille hende en række spørgsmål, som hun kunne svare ja eller nej til, og hun kunne derfor ifølge CNN sige: 'Ja. Jeg skal have en stor pizza' og: 'Nej. Med pepperoni'.

Derefter stod det klart, at der formentlig var tale om en sag om vold i hjemmet.

Da politiet kom frem til stedet, stod det klart, at den 34-årige kvinde, der havde ringet til politiet, havde slået alarm, efter hendes mors kæreste - Simon Ray Lopez - var kommet hjem og var påvirket af alkohol.

Manden havde derefter angiveligt slået kvindens 57-årige mor og skubbet hende rundt i huset, mens han havde råbt, at han ville skade hende.

Simon Ray Lopez blev derefter anholdt og sigtet for vold.