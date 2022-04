Vanda Semyonovna Obiedkova var blot 10 år gammel, da hun overlevede nazisternes jødeforfølgelse ved at skjule sig i en kælder i den ukrainske havneby Mariupol.

81 år senere gemte hun sig i den præcis samme kælder for at undgå at blive et offer for det russiske bombardement af byen.

Denne gang lykkedes det på tragisk vis ikke den nu 91-årige Vanda Semyonovna Obiedkova at slippe ud i live fra sit gemmested.

Det skriver det jødiske medie Chabad.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022

4. april døde Vanda Semyonovna Obiedkova, der ifølge det jødiske medie ikke havde haft adgang til hverken vand eller varme i flere uger.

Auschwitz Memorial, der mindes ofrene fra holocaust, har valgt at dele et billede af Vanda Semyonovna Obiedkov på Twitter.

Ifølge det jødiske medie havde den 91-årige svært ved at kunne stå på sine egne ben, og hun forstod aldrig, hvorfor denne invasion ramte hendes land.

Datteren til Vanda Semyonovna Obiedkova, Larissa, fortalte med tårer i øjnene til Chabad, at hendes mor led en uværdig død.