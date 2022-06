Lyt til artiklen

Det var slet ikke meningen, hun skulle have været på arbejde den dag.

Men en af hendes kolleger havde meldt sig syg, og hun blev kaldt ind i stedet. Det var der, hun lagde mærke til familien ved et af bordene – og det var det, der førte til, at en dreng blev reddet.

Det havde været en hektisk vagt på restauranten Mrs. Potato i den amerikanske by Orlando for tjeneren Flavaine Carvalho, da hun mod slutningen nytårsaftensdag forrige år lagde mærke til familien.

Det skriver CNN.

Hun studsede over, at et af familiens børn, en dreng, sad lidt for sig selv, mens han var iført en maske og en hættetrøje.

Derudover lagde hun mærke til, at han havde et sår mellem sine øjenbryn, at han ikke sagde noget, og at han spiste ikke noget, selvom der stod mad på bordet.

Flavaine Carvalho gik derfor hen til bordet og spurgte, om deres mad og drikkevarer var, som de skulle være.

En af de voksne svarede, at drengen, der var 11 år, ville spise sin middag derhjemme – men det fik kun den amerikanske tjener til at blive mere urolig.

For hun så samtidig, at drengen havde et blåt mærke på siden af sit ansigt og på sin arm.

»Jeg tænkte bare, at jeg skulle gøre noget. Jeg kunne ikke se ham tage afsted uden nogen hjælp,« har hun tidligere fortalt til CNN.

Flavaine Carvalho besluttede sig derfor for at skrive en seddel, som hun holdt op bag drengens forældre, så de ikke kunne se, hvad der stod:

»Er du okay?«

Da drengen så sedlen, rystede han på hovedet. Tjeneren skrev derfor en ny seddel:

»Har du brug for hjælp?« stod der på den.

Drengen nikkede som svar.

Med det samme ringede Flavaine Carvalho – som siden er blevet hyldet for at have reageret, som hun gjorde – til sin chef og til politiet, som rykkede ud til stedet.

Efter betjentene var ankommet, afhørte de drengen, som fortalte, at han var blevet mishandlet af sin stedfar, Timothy Lee Wilson.

Både stedfaderen og drengens mor, Kristen Swann, der var med på restauranten sammen med parrets fælles barn, en datter på fire, blev anholdt, mens de to børn blev taget i myndighedernes varetægt.

I denne uge er den 36-årige stedfar blevet kendt skyldig i flere tilfælde af børnemishandling, oplyser statsanklageren i Orlando i en udtalelse.

»Han (drengen, red.) var blevet tortureret, ondsindet straffet og berøvet mad og vand i dagevis. En ransagningskendelse afslørede, at offeret blev holdt på et separat hotelværelse, der blev brugt til opbevaring, væk fra hr. Wilson, offerets mor og den yngre søskende,« lyder det i udtalelsen, som fortsætter:

»Gaffatape dækkede kighullet til ofrets værelse, han blev sat til at lave militærøvelser, hængt på hovedet fra en dør i hans nakke og fødder, og på et tidspunkt blev han sat i håndjern til en dukkevogn på juledag.«

Hvad stedfaderens straf bliver, afgøres i retten den 19. august.

Også drengen mor er tiltalt for omsorgssvigt af et barn, for grov mishandling og for ikke at have meldt mishandlingen til politiet. Hun nægter sig – i lighed med Timothy Lee Wilson – skyldig.

Det viste sig, at parrets fælles barn, datteren, ikke havde været udsat for mishandling. Det var kun drengen, som Kristen Swann havde fra et tidligere forhold, der havde det.