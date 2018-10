Celeste Yarnall, som Elvis Presley gjorde kur til i filmen 'Elvis lever livet', er ikke mere i blandt os. Hun døde søndag eftermiddag efter en lang kamp mod cancer i æggestokken.

Hun var også kendt som 'Star Trek'-skuespillerinde, og hun fik hjerterne til at banke hurtigere som medvirkende i 1968-klassikeren 'Eve'.

Hun blev 74 år, oplyser Fox News, og dødsfaldet bekræftes af hendes mand siden 2010, Nazim Nazim.

»Hun var ren og skær kærlighed og rent lys,« fortæller Nazim til Fox News.

Celeste Yarnall og sin mand Nazim Nazim til premieren på "Unbelievable!!!!!" i september 2016. Foto: JEAN BAPTISTE LACROIX

»Vi fandt hinanden, og det var ægte kærlighed. Vi var forbundet. Hun lyste hele verden op med hendes gode hjerte og skønhed. Hun tog sig af en fantastisk datter, og hun havde et smukt barnebarn. Hendes familie betød så meget for hende.«

Nazim tilføjede med øjnene fulde af tårer: »Jeg er bare helt utrøstelig. Hun betød alt for mig.«

Yarnall fik diagnosen kræft i æggestokkene i 2014, og hun oprettede en GoFundMe-side for at kunne betale for omkostningerne til medicin.

I 1968 var Yarnall med i Elvis Presleys film 'Elvis lever livet' som Ellen.

Celeste Yarnall er til premieren på en science-fiktion-film i Hollywood i september 2016. Foto: JEAN BAPTISTE LACROIX

I filmen insisterer hun på, at hun ikke kan være sammen med stjernen, fordi han har stjernetegnet skytte. Han forsøger så at forføre hende ved at synge 'A Little Less Conversation'.

Yarnall fortsatte karrieren på tv-skærmen, hvor hun blandt andet optrådte i 'Hogans helte'. Den sidste optræden var i et Star Trek-panel i august i år.