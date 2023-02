Lyt til artiklen

Fredag er det præcis et år siden, at Rusland invaderede Ukraine til stor overraskelse for store dele af verden.

Men for den norske udenrigsminister, Annika Huitfeldt, udeblev overraskelsen.

Det skriver VG.

I oktober 2021, altså måneder før invasionen, modtog udenrigsministeren nemlig hemmelige informationer om Ruslands invasionsplaner.

Allerede få dage efter skulle Huitfeldt mødes med den russiske udenrigsminister, Sergey Lavrov, men selvom informationerne om invasionsplanerne lå frisk i hukommelsen, var det altså ikke noget, der blev bragt op på mødet.

»Vi snakkede om andre ting. Vi havde nogle oplysninger om militære forberedelser i Rusland, men ikke nok til, at vi kunne tage det op på mødet,« fortæller Huitfeldt til mediet.

Udenrigsministeren fortæller, at der internt i ministeriet blev talt meget om et potentielt russisk angreb i tiden inden. Et par uger før angrebet valgte man også at kalde alle nordmænd i Ukraine hjem.

Huitfeldt fortællere videre, at situationen i Ukraine havde en så stor følelsesmæssig påvirkning på hende, at hun eksplicit måtte bede sit personale om sige klart fra, hvis de mente, hun ikke traf rationelle beslutninger.