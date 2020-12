En australsk fan af gyserfilm, som hakkede sin mors hoved af efter at have stukket hende mere end 100 gange med en kniv, er fundet ikke skyldig i hendes mord.

Juryen ved højesteretten i delstaten New South Wales har i stedet fundet den 27-årige Jessica Camilleri skyldig i manddrab. Hun begik den forfærdelige forbrydelse mod Rita Camilleri i hjemmet i Sydney i juli 2019, rapporterer Sydney Morning Herald.

Forsvarsadvokaterne argumenterede med de forskellige problemer med helbredet, som datteren lider af. Hun taber tit kontrollen på grund af en svær autisme og dysleksi. Det var det, der skete, da hun skar sin mors øjne ud og skar hendes tunge og næse af.

Juryen måtte høre på de grusomme detaljer ved Rita Camilleris mord. De blev rullet op under den syv dage lange retssag, som sluttede i forrige uge.

Rædslerne inkluderede, hvordan datten efterlod sin mors blodige hoved foran naboens dør. Det skriver New York Post.

De fik også at vide, at Jessica Camilleri nærmest var besat af gyserfilm som 'Motorsavsmassakren'. Som hendes søster Kristy Torrisi sagde i retten, så ville Jessica genopleve de scener i filmen, hvor de værste scener blev udspillet.

David Greenberg er retsmedicinsk psykiater, og han vidnede om, at Jessica godt nok var klar over, at det var hendes mor, hun dræbte. Men hendes mentale helbred gjorde det umuligt for hende at stoppe, da hun gik berserk, mens hendes mor forsøgte at skaffe hende professionel hjælp.

Jessica fortalte oprindeligt politiet, at hun handlede i selvforsvar over for sin mor. Men senere fortalte hun Greenberg, at hun fik ideen til at kappe hovedet af sin mor fra at kigge på gyserfilm.

Jessica Camilleri skal have en dom i februar 2021.