En 51-årig kvinde sad en aften og arbejdede på sin computer, da hun fik et voldsomt hosteanfald.

Pludselig kom skruerne, som ellers havde siddet begravet i hendes nakke, ud gennem munden.

»En helt vild historie,« siger den amerikanske neurokirurg Betsy Grunch, som ofte deler ud af unikke medicinske historier på sin Facebook-side.

Hele historien er beskrevet i det fagfællebedømte tidsskrift Journal of Spine Surgery, hvori tre kirurger minutiøst gennemgår den opsigtsvækkende sag. Også det norske medie Dagbladet har beskrevet den vilde sag.

Her ses de to skruer, som løsnede sig. Foto: Journal of The Spine Vis mere Her ses de to skruer, som løsnede sig. Foto: Journal of The Spine

Flere år før skruerne røg fra nakken og ud af munden, lagde kvinden sig i operationssengen på et hospital i delstaten Kentucky.

Hun havde længe haft smerter i nakken og ryggen, som kun blev værre. Derfor besluttede lægerne på hospitalet sig for, at nakkehvirvlerne skulle stabiliseres med et titaniumbur og skruer.

Men der gik ikke lang tid, før kvinden fik svært ved at synke. Efter endnu en undersøgelse, gik smerterne dog i sig selv.

Indtil hun 18 måneder efter måtte tilbage på hospitalet, hvor lægerne ved hjælp af røntgenbilleder kunne konstatere, at skruerne i halsen havde løsnet sig.

Her fik hun valget om hun ville indlægges, indtil operationen kunne udføres dagen efter, eller om hun ville tage hjem.

Hun valgte det sidste og samme aften, hvor hun satte sig ved computeren for at lave lidt arbejde, kom hosten.

Med den kom to skurer op, som landede i hendes hånd, og som hun selv fotograferede på billedet, du kan se i toppen af artiklen.

I det øjeblik, skruerne kom op, stoppede kvindens synkeproblemer og smerter.

Alligevel tog hun på hospitalet, hvor lægerne opdagede, at skruerne i deres migration fra nakken og op gennem munden havde boret et stort hul i spiserøret.

»I lægeverden ser vi de vildeste ting,« siger Betsy Grunch på sin Facebook-side, men uddyber at hun aldrig har set nogen lignende i sin tid som neurokirurg.