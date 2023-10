Hun var med til at udbrede en række af Donald Trumps største og mest bizarre løgne om, at præsidentvalget i USA i 2020 skulle være stjålet.

Men nu er den tidligere topadvokat for Trump vendt på en tallerken og ser ud til at skulle vidne mod sin tidligere chef. Sidney Powell kan blive et regulært mareridt for Trump.

Mange husker hende nok for et specifikt pressemøde den 19. november 2020.

Her stod den på tidspunktet 67-årige topadvokat til et pressemøde med den tidligere borgmester i New York Rudy Giuliani.

Seancen bliver husket for to ting. Den første er, at Giuliani for rullende kameraer nærmest smeltede i varmen. Hans hårfarve løbende ned over ansigtet.

Den anden ting, optrinet bliver husket for, var mængden af nærmest konspirationslignende påstande om et stjålet præsidentvalg, der blev præsenteret.

Der var blandt andet anklager om, at Cuba, Kina, Venezuela, Hugo Chávez, Clinton-familien og George Soros skulle stå bag et tyveri af valget, der faldt ud til Joe Bidens fordel.

Desuden lød det, at valgmaskiner skulle have omstødt millioner af Trump-stemmer til Biden-stemmer.

Rudy Giuliani med Sidney Powell i baggrunden under pressemødet 19. november 2020. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rudy Giuliani med Sidney Powell i baggrunden under pressemødet 19. november 2020. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

Foruden Giuliani var Sidney Powell personen i centrum.

Sidney Powells mål den dag var at så tvivl om, hvorvidt valghandlingen ved præsidentvalget i 2020, der så Joe Biden slå Donald Trump, var udført på lovlig vis.

Sidenhen er stort set samtlige påstande om valgsvindel fra Trump-kampagnen blevet afvist ved domstole, eller inden de nogensinde kom så langt.

I midten af august i år faldt bomben.

Donald Trump og 18 andre personer tæt på den tidligere præsident – herunder Sidney Powell og Rudy Giuliani – blev af den amerikanske delstat Georgia anklaget for at have forsøgt at omgøre valgresultatet i 2020.

Desuden lyder anklagerne på organiseret kriminalitet, dokumentforfalskning, forsøg på at presse embedsmænd og valgtilforordnede til at omgøre valget og at have afgivet falsk forklaring.

Sagen i Georgia er blandt fire sager, Donald Trump står anklaget i. Og netop sagen i Georgia kan vise sig at være alvorlig for den tidligere præsident.

Det skyldes, at den køres på delstatsniveau. Dermed kan Trump ikke – hvis han skulle blive valgt som præsident i 2024 – få sagen afvist, som det muligvis vil være tilfældet ved en føderal sag.

Og så er der Sidney Powell.

Sidney Powells forbryderfoto i forbindelse med sagen i Georgia. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sidney Powells forbryderfoto i forbindelse med sagen i Georgia. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Torsdag kom det frem, at en af Trumps nu tidligere toprådgive i forsøget på at få omstødt valgresultatet, har vendt ham ryggen.

Sidney Powell valgte – dagen inden hendes egen retssag skulle til at begynde – at erklære sig skyldig og indgå en aftale med anklagemyndigheden.

Det betyder, at Sidney Powell får en markant mindre straf, end hun ellers kunne se frem til.

Således er hun blevet idømt seks års ubetinget fængsel, en bøde på 6000 dollar plus en anden på 2700 dollar og så skal hun skrive en undskyldning til befolkningen i Georgia.

Men endnu mere afgørende, så siger aftalen også, at Sidney Powell skal vidne i sagen.

For anklagemyndigheden. Mod sin gamle chef Donald Trump.

Det er et voldsomt slag for den tidligere præsident, der er favorit til at vinde det republikanske partis nominering inden næste års præsidentvalg.

For netop Sidney Powell var en helt central del i planlægningen af mistænkeliggørelsen af valghandlingen i 2020.

Og formodningen er da også, at Powell allerede har givet anklagemyndigheden oplysninger, der muligvis kan være med til at fælde hendes tidligere chef.

Muligvis få en tidligere amerikansk præsident i fængsel.

»Hvis hun allerede har givet en udtalelse, så har hun åbenlyst givet anklageren nyttige informationer,« siger Melissa D. Redmon, en professor jura ved University of Georgia til The New York Times.

Sidney Powell er den anden af de i alt 19 anklagede i sagen, der nu har indgået en aftalt med anklagemyndigheden.

Problemerne bare vokser og vokser for Donald Trump.