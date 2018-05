En amerikansk kvinde har på det sociale medie Instagram opnået stor succes. Inden for to år har hun fået over én million følgere, udgivet musik på Spotify, samt mødt en masse store kendisser. Det eneste, der skiller hende ud, er, at hun ikke findes i virkeligheden. Kvinden er nemlig en virtuel person.

Instagramprofilen 'lilmiquela', er en ung kvinde, der kan kaldes en såkaldt 'influencer'. En influencer er en populær person på de sociale medier, der med sine mange følgere, kan nå ud til en masse mennesker.

Miquela Sousa, som også kaldes Lil Miquela eller Miquela, er en spansk-brasiliensk computer-genereret model og musikartist fra Downey i Californien.

På sin Instagram-profil portrætterer hun en famøs livsstil, hvor hun fester på kendte diskoteker i Los Angeles i USA, poserer i dyre designermærker, hænger ud med kendte modeller, kunstnere og designere, får sponsoreret tøj af Prada og reklamerer for sin nyeste single 'Not Mine', som hun netop har udgivet på Spotify.

Det eneste, der skiller hende ud fra andre, er, at hun ikke findes i virkeligheden. Miquela er en virtuel person af høj grafisk kvalitet. Hun ser på nogle billeder så ægte ud, at folk kan blive helt i tvivl om, hvorvidt hun er en ægte person.

Miquela har både en Facebook og en Twitter, hun bruger jævnligt.

Ud over det, er hun også politisk aktiv på de sociale medier, hvor hun blandt andet har støttet 'Black Lives Matter', feminisme, islam, flygtninge, transkønnede og bedre våben-kontrol.

Se billeder af Miquela nedenfor.

omw Et opslag delt af *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) den 4. Maj, 2018 kl. 6.46 PDT

*Listens to Travis Scott once * Coachella we out here too! Et opslag delt af *~ MIQUELA ~* (@lilmiquela) den 13. Apr, 2018 kl. 2.28 PDT

I takt med, at hun er blevet mere og mere populær, og hendes følgere på Instagram vokser, er folk blevet nysgerrige på det simple spørgsmål: Hvem er skaberne bag Miquela?

Hendes Instagram-profil blev oprettet i 2016 og indtil nu, to år efter, har hun fået over én million følgere.

Offentligt har Miquela sagt, at hun er kreeret af firmaet 'Cain Intelligence' som eftersigende laver digital kunst. Men firmaet Cain Intelligence findes ikke i virkeligheden - ligesom hun selv ikke gør.

Dog er man kommet frem til, at manden Trevor Mcfedries sammen med firmaet 'Brud.fyi', er folkene bag den virtuelle kendis.

Det skriver det amerikanske medie The Cut.

'Brud.fyi' er er en gruppe af virtuelle kunstnere lokaliseret i Los Angeles i USA. De laver kunstig intelligens, specialiseret i robotter, og er samtidigt også specialiseret i sociale medier.

'Vi har opbygget et team af mennesker, der er interesserede i at udnytte teknologi til at forbedre tingene så udførlig som muligt', har Brud skrevet på sin hjemmeside.

Miquela er ikke den eneste virtuelle person på Instagram, der bliver mere og mere populær.

To af hendes 'venner' Bermuda og Blawko er også Instagram-profiler, der med det blotte øje kan ligne ægte personer, men ved nærmere eftersyn, tydeligt er en animeret person.

moon rocks Et opslag delt af LAWKO (@blawko22) den 13. Mar, 2018 kl. 4.09 PDT

Good morning! Et opslag delt af Bermuda (@bermudaisbae) den 30. Aug, 2017 kl. 12.42 PDT

En anden såkaldt 'virtuel model' er Shudu Gram med over 100.000 følgere på Instagram.