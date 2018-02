En amerikansk lotto-vinder kan ikke få udbetalt sin gigant-præmie, fordi hun ikke vil have sit navn frem.

Tænk, hvis du vandt i Lotto, lyder Danske Spils velkendte reklame-slogan med henvisning til alt fra Bounty-øer til de lækre sportsvogne, du i givet fald vil få råd til at købe.

Men for en amerikansk kvinde er opfyldelsen af drømmen om en kæmpe gevinst gået hen og blevet lidt af et vågent mareridt.

Det skriver den lokale avis NewHampshire.com.

Kvinden, som bor i byen Merrimack i den amerikanske stat New Hampshire, vandt i januar en præmie, der svarer til - og hold nu fast - over tre milliarder danske kroner. Og hvis du tror, at dét er vejen til lykken, så er der noget i denne historie, der tyder på, at det ikke altid er tilfældet.

Kvinden kan nemlig ikke få sin gevinst udbetalt, medmindre hun står offentligt frem med navn og adresse, og det vil hun ikke.

»Hun har i mange år boet i New Hampshire og er et engageret medlem af lokalsamfundet. Hun ønsker at fortsætte dette arbejde og friheden til at kunne gå ind i en købmand eller deltage i offentlige begivenheder uden at bliver set på som vinderen af en halv milliard dollars,« siger hendes advokat Steven Gordon til avisen.

Læs også: Dansker har vundet 18 mio. uden at vide det - har du købt din kupon her?

Nu foregår det her jo i USA, så selvfølgelig er den (u)heldige vinder gået rettens vej for at få sine penge OG bevare sin anonymitet.

Årsagen til hele miseren skal søges i de lokale regler på spil-området, som tilsiger, at vindernes navne skal offentliggøres. Det sker dels for at forhindre snyd. Dels for at markedsføre spillet.

Det er dog muligt at få en stedfortræder til at stå som vinder og dermed bevare anonymiteten. Desværre for kvinden skrev hun sit navn på vinderkuponen i stedet for en stedfortræders navn, og derfor kan hun ifølge reglerne ikke undgå at få sit navn offentliggjort.

»Hun beskriver underskriften på kuponen som 'en kæmpe fejl', fremgår det af referatet fra retten.

Direktøren for de lokale spil-myndigheder, Charlie McIntyre, forstår godt, at kvinden gerne vil være anonym. Han ønsker dog også at holde sig til de gældende regler på området.

Trods den enorme gevinst har vinderen planer om at blive i New Hampshire og fortsætte sit liv som hidtil. Hendes drøm er at oprette velgørende fonde, som kan gøre noget godt i verden. Ifølge hendes advokat ønsker hun at være stiltiende vidne til, hvordan disse fonde arbejder - langt væk fra offentlighedens søgelys.

Og det er måske ikke så mærkeligt, at kvinden står så fast på at være anonym. Der er nemlig talrige eksempler på at spil-millionærer i USA har været udsat for afpresning, trusler og endda drab.