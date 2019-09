Det er kun ganske få, der det seneste års tid har vidst, hvor den britisk-australske kvinde Kylie Moore-Gilbert har opholdt sig henne.

Nu er det kommet frem, at hun har siddet fanget i et berygtet fængsel i Iran - måske endda i isolation.

Det skriver flere udenlandske medier som The Guardian og Sydney Morning Herald.

Forleden kom det frem, at et australsk par - Jolie King og Mark Firkin - for nogle måneder siden var sporløst forsvundet under deres livs drømmerejse.

I løbet af rejsen havde de taget turen gennem blandt andet Kina og Pakistan - men det hele endte galt, da de nåede til Iran.

Torsdag blev det afsløret, at parret de seneste to måneder har siddet i det berygtede iranske fængsel Evin, der særligt er frygtet på grund af sine isolationsceller.

Samtidig kom det frem, at parret sad sammen med en anden britisk-australsk kvinde, som havde siddet der endnu længere tid.

Lørdag er det nu blevet afsløret, at der er tale om Kylie Moore-Gilbert; en Cambridge-uddannet akademiker, der har arbejdet som underviser i Islamiske Studier på Melbourne University.

Hun har siddet i fængslet i knap et års tid.

Egentlig har både den australske regering og den britiske forsøgt at holde identiteterne på de tre hemmelige, da man mente, at det kunne skade de to landes forsøg på at få dem frigivet, hvis der kom for meget opmærksomhed på sagerne.

Men torsdag blev det alligevel bekræftet, at Jolie King og Mark Firkin sad i fængslet - og efter en blog ifølge Sydney Morning Herald havde opfanget Kylie Moore-Gilbert identitet, er den blevet bekræftet af både Australiens udenrigsministerium og af hendes familie.

I en udtalelse fra hendes familie lyder det:

'Vi har været og fortsætter med at være i tæt kontakt med den australske regering. Vores familie takker regeringen og Melbourne Univsersitet for deres støtte gennem denne pinefulde og følsomme tid.'

I udtalelsen gør familien det klart, at de fastholder håbet om at fri Kylie Moore-Gilbert frigivet:

'Vi tror, at den bedste chance for at sikre os Kylies hjemkomst er gennem de diplomatiske kanaler,' lyder det.

Det vides endnu ikke, hvorfor Kylie Moore-Gilbert sidder i fængslet, ligesom det ikke vides, hvad hun er anklaget for.

Dog er det kommet frem, at hun menes at være idømt en fængselsstraf på 10 år, hvilket i Iran typisk gives for spionage.

De australske myndigheder har oplyst, at de gentagne gange har forsøgt at forhandle sig frem til en udleveringsaftale med Iran, men at det ikke har været muligt.

Nyheden om de tre fængslede kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Iran, USA og Storbritannien er anstrengt.

Gennem de seneste måneder er flere britiske tankskibe blevet tilbageholdt af Iran, mens Storbritannien i begyndelsen af juli opbragte olieskibet 'Grace 1' ved Gibraltar, fordi man mistænkte, at skibet var lastet med råolie tiltænkt Syrien - hvilket ville være i strid med EU's sanktioner.

Derudover skriver The Telegraph, at de tre anholdte ifølge kilder i den iranske hovedstad, Tehran, er tiltænkt som forhandlingsbrikker i et forsøg på at udveksle fanger.

Ifølge The Telegraph ønsker Iran at få frigivet en iransk kvinde fra et fængsel i USA.

Der sidder hun bag tremmer, efter hun erkendte sig skyldig at forsøge at eksportere forbudt teknokogi til Iran.

Dog har Australiens udenrigsminister, Marise Payne, afvist, at de tre anholdelser af Kylie Moore-Gilbert, Jolie King og Mark Firkin skulle være politisk motiveret.