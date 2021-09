Et medlem af holdet bag realityserien 'Jeg er en kendis … få mig ud af dette her' har lavet, hvad australierne kalder, en kapitalbrøler. Hun er ansvarlig for at sende tusindvis ud i en spritny nedlukning, for hun er nemlig smittet med corona.

Den 31-årige makeupartist fløj nemlig til Ballina i delstaten New South Wales fra Sydney i lørdags. Hun havde en despensation med, der gav hende tilladelse til at rejse – men ifølge tv-stationen ABC kun i forbindelse med arbejdsrelaterede opgaver.

Hun var ansat på den australske produktion af showet, da hun efter sigende besøgte både forretninger, cafeer og restauranter i området – uden at tjekke ind ved hjælp af sin QR-kode.

Da hun efterfølgende blev testet positiv for corona, betød det, at hele området blev lukket ned i syv dage. Det skriver Sky News.

Et par går tur på stranden i Wategos Beach i Byron Bay, der er lukket ned i syv dage. Foto: JASON O'BRIEN Vis mere Et par går tur på stranden i Wategos Beach i Byron Bay, der er lukket ned i syv dage. Foto: JASON O'BRIEN

Delstaten Queensland, der ligger omkring 70 kilometer fra Ballina, lukkede deres grænse op til området klokken 01 onsdag morgen.

Realityprogrammets australske producent, ITV, fortalte ABC, at kvinden var 'fuld vaccineret'. Og alle hendes tætte kontakter var nu i isolation.

Hun er ikke desto mindre blevet anholdt for at bryde reglerne adskillige gange.

Ifølge reglerne i Australien skal folk, der rejser fra Sydney (som stadigvæk er lukket ned), blive hjemme, når de ikke er på arbejde.

I am devastated to learn the lockdown of Byron and Tweed LGAs triggered by a so called “essential worker” closing businesses, schools and ruining cross border progress. 100% OUTRAGEOUS! Brad Hazzard massive fail - RESIGN! https://t.co/mcN0P5n5fI — Catherine Cusack (@katieqs) September 21, 2021

Catherine Cusack fra det liberale parti i NSWs parlament beder delstatens sundhedsminister om at tage sit gode tøj og træde tilbage.

Tv-serien indspilles normalt i Sydafrika, men på grund af caronasituationen bliver den for første gang filmet i Australien.

En talsmand for Tweed County, hvor realityserien indspilles, siger at 'vi forsøger at få klarhed over, hvilken slags essentielt arbejde en person fra Sydney kan have, så hun tilbringer fire timer på en café'.