Donald Trumps mest trofaste rådgiver Kellyanne Conway afslørede sent i nat, at hun også er smittet med Covid-19.

Derved er det Hvide Hus nu officielt et Covid-19 epicenter.

Således er bl.a. præsident Donald Trump, førstedame Melania Trump, Hvide Hus-rådgiver Hope Hicks og mindst to republikanske senatorer smittet med den potentielt dødbringende virus, der siden marts har kostet godt 210.000 amerikanere livet.

»Jeg har testet positiv for Covid-19. Mine symptomer er milde - en let hoste. Jeg har det fint. Jeg er gået i karantæne. Og som altid går mit hjerte ud til alle dem, der lider under denne globale epidemi,« skrev Conway på twitter.

Covid-19 smitten spreder sig iblandt Donald Trumps nærmeste medarbejdere. Her ses Kellyanne Conway helt tæt på justitsminister William Barr for bare en uge siden. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Covid-19 smitten spreder sig iblandt Donald Trumps nærmeste medarbejdere. Her ses Kellyanne Conway helt tæt på justitsminister William Barr for bare en uge siden. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Ligesom sin chef, Donald Trump har Kellyanne Conway under coronakrisen sjældent båret ansigtmaske, selv under sit arbejde i og omkring Det Hvide Hus.

Og ved en stor ceremoni i Roenhaven bag Det Hvide Hus i sidste weekend kom Kellyanne Conway i tæt kontakt bl.a. med et dusin republikanske senatorer, den amerikanske Justitsminister Willim Barr og både præsident og vicepræsident Mike Pence.

»Alle de steder, præsident Trump har være tilstede i den seneste uge, kan nu betegnes som superspreder-events,« siger Barack Obamas rådgiver David M. Axelrod til CNN.

Senator Thom Tillis fra North Carolina, senator Mike Lee fra Utah og præsten John Jenkins deltog ligesom Kellyanne Conway også i højtideligheden ved Det Hvide Hus i sidste weekend.

Og ligesom Conway erkendte begge senatorer og præsten i går at også de nu har testet positiv for Covid-19.

Donald Trumps mest trofaste rådgiver Kellyanne Conway er nu også smittet med Covid-19. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP Vis mere Donald Trumps mest trofaste rådgiver Kellyanne Conway er nu også smittet med Covid-19. Foto: CHIP SOMODEVILLA - AFP

Over 200 personer deltog i højtideligheden i Rosenhaven, hvor Donald Trump udpegede sin nye kandidat til den amerikanske højesteret.

Kun godt fem procent af de tilstedeværende bar ifølge CNN beskyttelsesmaske. Der var ingen social distancering. Og blandt de øvrige tilstedeværende var blandt andet:

Tiffany Trump, Mike Pence, Karen Pence og yderligere fem republikanske senatorer.