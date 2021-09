De kan som regel købes dybfrosne, men efter en tur på grillen er de bare lækre. De thailandske kødboller har fået en ny renaissance, takket være en ung dame på 24 år, der til daglig slår sine folder i Sydkorea.

Dér er hun sanger i en af de mest berømte kvindelige K-pop-grupper, Blackpink, og hun har netop udgivet sin første solosingle. Det skriver Bangkok Post.

Lalisa »Lisa« Manoban, som hendes rigtige navn er, siger i den anledning, at det hun glæder sig allermest til, hvis det bliver muligt at komme på besøg hjemme i Thailand, er kødbollerne fra hendes hjemstavn i byen Buri Ram.

De handlende på pladsen foran togstationen kan allerede mærke efterspørgslen. Kunderne strømmer til, efter at stjernen afslørede, at kødbollerne var hendes favoritsnack.

De har faktisk svært ved at klare efterspørgslen. Fra kun at være omkring en 50er værd om dagen, til nu pludselig at være op til flere tusinde kroner værd på daglig basis, siger to forretningsdrivende, der har hver deres kødbolleforretning på stedet.

Lisa sagde i et interview, der blev sendt sidste lørdag i Thailand, at hun savnede sin mors hjemmelavede mad, nu, da hun ikke har været hjemme i Thailand i næsten to år.

Sangeren siger også i interviewet, at hun længes efter de små forretninger nær togstationen Buri Ram og de kødboller, de sælger, dækket i en lækker sovs.

»Folk kan købe dem og spise dem lige ved togstationen,« sagde hun. »De er virkelig populære, og højdepunktet er saucen, som kun kan fås i Buri Ram.«

Interviewet blev udsendt, en dag efter hun kom med sin første solosingle. Musikvideoen slog flere rekorder, efter den blev frigivet. I torsdags var den blevet set mere en 150 millioner gange på YouTube.

De to damer, der lever af at sælge kødboller ved Buri Rams togstation, har også den sovs, som Lisa mest kan lide, nemlig 'Thai chili paste'. Og de lover, at hun får gratis kødboller med sovs, når hun engang kommer hjem fra Sydkorea.

Forretningen med at sælge de kogte kødboller er en tradition på de kanter, men den har kæmpet for at holde sig i live under den nuværende tredje bølge af coronasmitte.

Folk har holdt sig hjemme, og det er gået ud over de små forretninger ved togstationen i Buri Ram. Nogle er endda blevet nødt til at lukke under covid-19- pandemien.

»Nu har nogle forretninger op imod 2.000 ordrer om dagen. Dette er helt uden fortilfælde, og forretningen er endda bedre, end den var, før der var noget, der hed coronavirus,« siger Bordin Ruengsuksriwong fra det lokale turistråd.

Han takker Lisa mange gange for at hjælpe 'med at få gang i kødbollerne'.