Kvinden bag en af sidste århundredes mest ikoniske plakater, Naomi Parker Fraley er død, 96 år gammel.

Det var den tidligere servitrice og arbejder-kvinde, der var forlægget til den kendte og genkendelige plakat med teksten »We Can Do It!«. Der først blev lavet som en hverveplakat i USA og siden blev et billede på feminisme og kvindefrigørelse over hele verden.

Kvinden på den ikoniske plakat, der er tegnet af plakatkunstneren J. Howard Miller, har en polka-prikket bandana, og en lyseblå kedeldragt på, som hun knapper op for at vise sin biceps på højre arm, altimens hun kigger direkte på modtageren med stålsatte mørkeblå øjne.

En plakat Miller lavede på bestilling for at booste moralen på hjemmefronten i USA under Anden Verdenskrig og få flere kvinder til at melde sig på arbejdsmarkedet.

Mangelen på arbejdskraft var stor i USA, da mange amerikanske mænd havde gjort som Uncle Sam ønskede, og havde meldt sig under Stars and Stripes, for at slås mod Hitler og den japanske Kejser.

Naomi Parker arbejdede på en fabrik i 1942 i Alameda, Californien da en fotograf fra firmaet Acme kom forbi og skød nogle billeder af den kønne 21-årige maskinarbejder, der senere blev trykt i avisen Oakland Post-Enquirer. Og det er det billede, der menes at ligge til grund for Millers ikoniske tegning og plakat.

Efter Anden Verdenskrig gik Millers plakat, og tegningen af Naomi Parker Fraley i glemmebogen, men mange år senere dukkede den op igen, og med årene har den fået en bredere betydning. Som et stærkt og vedvarende symbol på kvindernes frigørelse og kamp for ligeret.

Der er siden lavet utallige variationer over plakaten, særligt i forbindelse med kvindebevægelsens forskellige kampagner, og den er også blevet brugt i forskellige kunstneriske sammenhænge helt op til idag. Blandt andet har den amerikanske sangerinde Beyonce lavet en hilsen til Naomi Parker Fraley med en pastiche over Millers plakat.

Den afdøde 96-årige model Naomi Parker var selv vældig stolt af at have lagt krop til den ikoniske plakat, og særligt dens liv som spydspids for kvindebevægelsen:

I 2016 sagde Parker Fraley til People Magazine:

»Kvinderne i det her land har også i dagbrug for ikoner, og hvis de kan bruge mig, så er jeg lykkelig«.