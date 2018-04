Det Hvide Hus' talsmand, Sarah Sanders, sad model til adskillige grove udfald fra komikeren Michelle Wolf.

Komikeren Michelle Wolf holdt en højst kontroversiel tale under den traditionsrige korrespondent-middag i Det Hvide Hus lørdag aften.

Her langede hun særligt ud efter Sarah Huckabee Sanders, talsmand for Det Hvide Hus, der var til stede under middagen.

Michelle Wolf kaldte blandt andet Sanders for en kvindelig onkel Tom og beskyldte hende for at lyve, skriver CNN.

- Jeg kan faktisk rigtig godt lide Sarah. Jeg synes hun er ressourcestærk. Hun brænder fakta, og bruger dem til at lave et perfekt "smokey eye", sagde hun blandet andet om Sanders med en reference til Sanders mørke øjenmakeup.

Også den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans datter Ivanka Trump fik hårde ord med på vejen i Wolfs tale.

Donald Trump, der har et notorisk dårligt forhold til medierne i Det Hvide Hus, havde for andet år i træk valgt ikke at møde op til middagen, og det blev bemærket af Michelle Wolf.

- Jeg ville selv hive ham herhen, men det viser sig, at USA's præsident, er den eneste "pussy", som man ikke må rage på. Han sagde det først. Jo, han gjorde. Husker I det, sagde Wolf med reference til et kontroversielt ældre filmklip med Donald Trump.

Filmklippet var ikke den eneste sag om Donald Trump, som Wolf rodede op i.

Også den verserende sag, hvor Trump beskyldes for via sin personlige advokat at have betalt pornostjernen Stormy Daniels til tavshed, kom op.

- Det er 2018, og jeg er en kvinde, så du kan ikke lukke munden på mig - medmindre du får Michael Cohen til at overføre 130.000 dollar til mig, sagde Wolf.

Talen har fået hårde ord med på vejen, særligt i højreorienterede medier, skriver CNN. Også den tidligere pressetalsmand for Det Hvide Hus Sean Spicer kritiserer talen i kraftige vendinger til det britiske medie The Guardian.

- Talen var absolut rædselsfuld, siger han til mediet.

Ifølge CNN's politiske analytiker Chris Cillizza, der var til stede ved middagen, var de fleste journalister stille under talen - særligt i talens anden del, hvor Wolf kom med de personlige angreb mod Sanders.

Den årlige korrespondent-middag i Det Hvide Hus, også kendt som "'White House Correspondents' Association dinner", er en tradition, der har stået på i over et århundrede.

Det er blevet en tradition, at en komiker griller - "roaster" - de amerikanske politikere ved middagen.

Ved tidligere middage har den siddende præsident deltaget som æresgæst. Præsidenten har i de år også holdt en tale, hvor journalisterne er blevet drillet tilsvarende.

/ritzau/