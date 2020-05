For mange amerikanere er udbruddet af Covid-19 og de omfattende restriktioner, der følger i dens kølvand, kommet som et gigantisk chok. Men ikke for journalist og forfatter Laurie Garrett.

Allerede i 1994 udgav hun bogen 'The coming plaque', hvor hun undersøger en række epidemier, der har ramt verden og USA.

I bogen advarede hun om, at globale epidemier nødvendigvis vil opstå som et resultat af vores måde at leve på, og at de amerikanske sundhedsmyndigheder slet ikke er gearet til at håndtere en epidemi.

Lige nu er hendes vurdering, at corona-krisen kommer til at vare lang tid endnu, og at en vaccine har lange udsigter.

»Jeg har fortalt alle, at min horisont er 36 måneder, og det er mit 'best-case scenario',« siger Laurie Garrett i et interview med New York Times.

Hun forudser, at covid-19 måske vil komme på retræten, men at virussen vil blive ved med at poppe op forskellige steder.

Det kommer til at påvirke hele den måde, vores samfund er indrettet, blandt andet i forhold til ikke-nødvendige rejser, store forsamlinger og møder face-to-face.

Et eksempel på en forandret virkelighed er, at amerikanerne ifølge forfatteren vil re-evaluere behovet for at sende deres børn på college i andre stater, som der er tradition for i mange amerikanske familier.

Hun tror ikke på, at samfundet vil vende tilbage til normalen, når der engang findes en vaccine mod covid-19.

»Det her er historie, der udspiller sig for vores øjne. Gik vi tilbage til normalen efter 9/11? Nej,« siger hun i interviewet og henviser til en lang række sikkerhedstiltag, der blev indført i amerikanernes dagligdag efter terrorangrebet mod World Trade Center i 2001.

»Vi kunne ikke længere gå ind i en bygning uden at vise ID og gå gennem en metaldetektor, og vi kunne ikke gå ombord på flyvemaskiner på den samme måde nogensinde igen,« siger Laurie Garrett.

Laurie Garrett, der i 1996 modtog Pulitzer-prisen for bedste videnskabelige journalistik, forudser, at udbruddet af covid-19 vil skabe store sociale spændingerne i USA i takt med, at mange bliver arbejdsløse og få andre bliver rigere under epidemien.