Da den amerikanske kvinde Charisse Stinson i weekenden meldte sin lille søn på blot to år for savnet, fortalte hun politiet, at en mand, der havde tilbudt hende og sønnen et lift, havde slået hende bevidstløs og kidnappet drengen.

To dage senere - tirsdag aften - gav politiet en noget anden forklaring.

Nu er den 21-årige mor selv anholdt og sigtet for at have taget lille af sin lille søn - Jordan. Det skriver det amerikanske medie Tampa Bay Times.

Det hele begyndte søndag morgen, da Charisse Stinson fra Largo i delstaten Florida ringede til politiet og fortalte, at hendes søn var væk. Hun fortalte, at hun lørdag aften var blevet tilbudt et lift af en fremmed mand med navnet Antwan, og at hun havde takket ja, da det ville være tungt for hende at bære sønnen hele vejen hjem.

Updated with sketch: Please share! A Florida AMBER Alert has been issued for Jordan Belliveau, 2 years old pic.twitter.com/12xKT05NVm — FDLE (@fdlepio) 4. september 2018

Det næste, der ifølge moderen skete, var, at manden slog hende i ansigtet, så alt blev sort. Da hun kom til bevidsthed, vågnede hun op i Largo Central Park - og hendes søn var væk.

Hun gav en detaljeret beskrivelse af manden til politiet, som udsendte en fantomtegning af den formodede gerningsmand, og en større efterforskning blev skudt i gang for at finde den lille dreng.

I mere end 60 timer gennemsøgte politiet skovområder, dykkere ledte i søer og andre rodede sig igennem skraldespande i området. Men da politiinspektør Jeffrey Undestad trådte frem til et pressemøde tirsdag aften, blev sagen dog vendt på hovedet.

Den lille dreng var fundet død. Og hans mor var blevet anholdt og sigtet for drabet.

UPDATE: THE AMBER Alert for Jordan Belliveau has been canceled. Sadly, the child has been found deceased. — FDLE (@fdlepio) 4. september 2018

»Som I kan forestille jer, så er dette en ekstremt svær og følsom tid for os alle,« sagde han på pressemødet ifølge Tampa Bay Times.

Han ville dog ikke oplyse, hvad der havde ledt til fundet af det lille lig i et skovområde lidt mere end to kilometer fra det sted, hvor moderen sagde, hun var vågnet op, og han ønskede heller ikke at kommentere dødsårsagen.

Til Tampa Bay Times har Jordans far - der også lyder navnet Jordan Belliveau - forklaret, at han og sønnens mor ikke havde et godt forhold. De var begge blevet anklaget for at have slået hinanden, og at de var i gang med at finde ud af, hvem der skulle have forældremyndigheden over ham.

Politiet har endnu ikke offentliggjort noget om, hvad der kan have været moderens motiv til at tage livet af sin søn.