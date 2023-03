Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Min forlovede er forsvundet. Jeg kan ikke finde hende nogen steder.«

Sådan lød det i et alarmopkald for snart tolv år siden. Nu har den opsigtsvækkende sag om den kunststuderende Katelyn Markham taget en drejning.

Det skriver en række medier, herunder CBS News og ABC News.

Amerikanske Katelyn Markham var blot 22 år, da hun i 2011 pludselig forsvandt fra sit hjem i Fairfield.

Om aftenen 13. august havde hun i sin lejlighed mødtes med sin forlovede, John Carter, og en af hans venner.

De to forlod senere lejligheden for at tage til en fest og lod Katelyn Markham være alene hjemme.

Til politiet fortalte John Carter – ifølge Law & Crime Network – dengang, at han sidst hørte fra hende kort før klokken 01 om natten.

Dagen efter sendte han hende en 'godmorgen'-besked, men hun svarede ham ikke. Han hævdede, at han intet hørte fra hende hele dagen og eftermiddagen, og til sidst besluttede han sig for at tage over til hendes lejlighed for at tjekke til hende.

Han forklarede, at hendes bil holdt udenfor – men Katelyn var ingen steder at se.

Omkring klokken 20 ringede han derfor til alarmcentralen:

»Min forlovede er forsvundet. Jeg kan ikke finde hende nogen steder. Jeg så hende ved 12-tiden i aftes, hun bor i et hus alene, så jeg er virkelig nervøs. Hendes bil er der stadig. Jeg har prøvet at få fat i hende, og jeg besluttede at tage forbi hendes hus og se, om hun var okay, og hendes bil var der stadig. Hun ville være på arbejde lige nu med sin bil, og det er derfor, jeg virkelig er ved at flippe ud,« kan man høre, at han forklarede i alarmopkaldet.

Politiet i Fairfield indledte en eftersøgning af hende – og mange frivillige deltog for at lede efter hende.

Men der var ingen spor at finde. Og dagene blev til uger som blev til år.

I et interview med ABC News nogle dage efter Katelyn Markhams forsvinden, fortalte hendes forlovede, som hun havde planer om at flytte sammen med, at han troede, hun stadig var i live et sted derude:

»Min mavefornemmelse er, at hun er i live, og at hun er okay,« sagde han og tilføjede:

»Jeg må tro på, at hun er i live. Jeg må tro, at jeg snart vil have hende i mine arme igen.«

Først næsten to år efter hendes forsvinden, den 7. april 2013, kom der et gennembrud i sagen, da et par i Cedar Grove i delstaten Indiana tilfældigt fandt et lig i en skraldepose langs en afsidesliggende vej.

En retsmediciner kunne efterfølgende konstatere, at der var tale om Katelyn Markham.

Og at der var tale om et drab.

Men derfra stod sagen stille igen. Ugerne og årene gik – indtil i onsdags, hvor politiet rykkede ud og anholdt en person.

En person, der er ingen anden end den nu 35-årige John Carter.

Her ses John Carter, der i 2011 var forlovet med Katelyn Markham. Foto: Butler County Jail Vis mere Her ses John Carter, der i 2011 var forlovet med Katelyn Markham. Foto: Butler County Jail

I retsdokumenter, der blev frigivet torsdag, kan man ifølge lokalmediet WHIO læse, at han er sigtet for at have dræbt sin daværende forlovede på et tidspunkt mellem 13. august og 14. august 2011.

Det er ikke oplyst noget om dødsårsag – og der er heller ikke meldt noget ud om, hvad det mulige motiv skulle være.

Politiet har indtil videre holdt kortene meget tæt til kroppen i sagen, og det vides derfor heller ikke, hvorfor man lige netop har anholdt John Carter i sagen.

Der er heller ikke oplysninger om, hvordan den tidligere forlovede forholder sig til sigtelsen.

Til lokalemediet WHIO-TV har Katelyns far, Dave Markham, fortalt, at han blev kontaktet af Butler Countys anklager Mike Gmoser i forbindelse med anholdelsen.

»Alt, jeg kunne gøre, var bare at græde. Det er en stor byrde, der er løftet af mine skuldre,« siger han.

Sagen om drabet på Katelyn efterforskes fortsat.