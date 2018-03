Da en amerikansk kvinde ikke dukkede op på sit arbejde, som hun plejede, vidste man, at noget var galt. To dage senere blev hun fundet liggende dræbt i en skov.

Den amerikanske kvinde TerriLynn St. John forsvandt fra sit hjem i Middlesex County i delstaten Virginia tirsdag.

Det skriver Washington Post.

Det var meningen, at den 23-årige kvinde den morgen skulle være mødt op på arbejde på en gård, der ligger tæt ved hendes hjem, men hun dukkede aldrig op. Hendes chef blev derfor nervøs og ringede til et af kvindens familiemedlemmer, som tog hen til TerriLynns hus.

Familiemedlemmet fandt TerriLynns to børn - på henholdsvis tre og et år - uskadte. Men Terri var ikke til at finde.

Politiet indledte derfor en stor eftersøgning for at finde hende, og hendes familie fortalte, at de mente, hun var blevet angrebet i sin indkørsel, mens hun var ved at gøre klar til at køre børnene i dagpleje, fordi man havde fundet ødelagte dele fra smykker i nærheden af hendes bil, ligesom hendes mobiltelefon blev fundet i nogle buske.

Onsdag aften afhørte politiet en af TerriLynns bekendte - Alvin B. Keyser på 23 år - for at høre, hvad han vidste om sagen. Dagen efter mødte han selv op på politistationen og forklarede, at han havde mere at fortælle.

Under en afhøring forklarede den unge mand angiveligt, at han var mødt op ved TerriLynns hus den morgen for at konfrontere hende med noget, hun skulle have sagt om ham. Det fik ifølge Alvin B. Keyser kvinden til at slå ud efter ham, hvilket førte til, at han slog hende.

På et pressemøde forklarede politiinspektør Michael E. Sampson ifølge Washington Post, at man mener, Alvin B. Keyser blev ved med at slå kvinden, før han til sidst kvalte hende og bar hendes lig ind i den varebil, han kørte i. Derefter mener man, at han kørte hen til en skov nær Barricks Mill Road, hvor han efterlod liget.

Det var Alvin B. Keyser, der ledte politiet hen til det sted i skoven, hvor liget lå.

Motivet til drabet er endnu ikke kendt, og det menes ikke, at TerriLynn og Alvin havde været i et forhold med hinanden.

Terris to små børn er nu hos deres bedstefar.

Retssagen mod Alvin B. Keyser fortsætter mandag.