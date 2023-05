24-årige Elizabeth Chau forsvandt for 24 år siden i det vestlige London.

Men nu har politiet fået et muligt break through.

Det skriver Sky News.

Elizabeth Chau studerede it på Thames Valley i London, da hun forsvandt ud af det blå.

Nu har en tidligere dørmand på en natklub indrømmet, at han både dræbte den 24-årige studerende og derefter skilte sig af med hendes lig i et skovområde.

Levi Bellfield afsoner fængsel på livstid for drabet på den 19-årige Marsha McDonnell i 2003, 22-årige Amélie Delagrange i 2004 og drabsforsøg på den 19-årige Kate Sheedy i 2004. Han blev derefter idømt livstid for drabet på 13-årige Milly Dowler, der blev kidnappet på vej hjem fra skole.

Det er ikke Bellfields første indrømmelse. I slutningen af april 2023 indrømmede Bellfield også, at han stod bag mordene på den 45-årige Lin Russell og hendes seksårige datter Megan, som han tæskede ihjel.

Lin Russells anden datter Josie på ni år overlevede med alvorlige skader. Det er ellers en anden mand, der hedder Michael Stone, som sidder inde for de mord, selvom han har fastholdt sin uskyld igennem hele sagen.

Og nu indrømmer Bellfield altså også mordet på den 24-årige studerende.

Til en anden indsat i fængslet fortalte Bellfield, at det var ham, der havde slået den unge kvinde ihjel. Derefter skrev han indrømmelsen ned, hvilket fik efterforskere fra Metropolitan Police til at aflægge ham et besøg.

Bellfield forklarede til efterforskerne, at han havde slået den 24-årige kvinde ihjel for derefter at vise på et kort, hvor han havde smidt liget.

»Han fortæller mig, at han føler, det er vigtigt, at hendes familie får en afklaring. Han vil se retfærdighed ske, fordi de har været nødt til at leve med det her så længe, og det er uretfærdigt. Han får intet ud af det, der er ingen positiv omtale for ham,« fortæller Bellfields advokat Theresa Clark