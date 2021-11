Det var Jordan Turpin, der slap væk og fik ringet til politiet.

»Hele min krop rystede. Jeg kunne ikke rigtigt trykke 9-1-1, fordi... undskyld,« når hun kun at fortælle, inden gråden kommer.

Det var en tidlig morgen i januar 2018, at den dengang 17-årige pige for første gang i sit liv stod helt alene i den californiske by Perris. Her foretog hun det telefonopkald, der endte med at afslutte mareridtet, hun havde befundet sig i hele sit liv – sammen med sine 12 søskende.

Nu står to af de såkaldte Turpin-søskende for første gang frem i et dokumentarprogram på det amerikanske tv-station ABC. Her fortæller de om de mange års opvækst i det, der hurtigt blev døbt 'rædselshuset', efter at politiet reagerede på de få ord, Jordan Turpin fik sagt i telefonen den januardag for tre et halvt år siden.

Det var Jordan Turpin, der formåede at flygte fra huset og kontakte politiet. Da politiet første gang så hende, troede de, at hun var et lille barn og ikke en 17-årig pige på grund af hendes fysiske tilstand. Foto: ABC News Vis mere Det var Jordan Turpin, der formåede at flygte fra huset og kontakte politiet. Da politiet første gang så hende, troede de, at hun var et lille barn og ikke en 17-årig pige på grund af hendes fysiske tilstand. Foto: ABC News

»To er mine mindre søskende er lænket lige nu,« sagde hun blandt andet.

Og da hun blev spurgt om, hvad hendes forældre kunne finde på at gøre, når de fandt ud af, at hun var stukket af, lød svaret:

»De slår mig ihjel,« sagde Jordan Turpin.

For det var forældrene, Louise og David Turpin, der i årevis havde holdt deres 13 børn fanget og udsat dem for svigt og misbrug af nærmest ufatteligt omfang. Først i Fort Worth, Texas og siden i Perris nær Los Angeles levede de uden mad og søvn og havde ingen adgang til hygiejne, uddannelse eller sundhedspleje.

Faren, David Turpin, i forbindelse med et indledende retsmøde i 2018. Foto: Irfan Khan Vis mere Faren, David Turpin, i forbindelse med et indledende retsmøde i 2018. Foto: Irfan Khan

I det kommende dokumentarprogram hører man blandt andet det skelsættende alarmopkald fra Jordan Turpin, og man kan se optagelser fra betjentenes bodycam, da de efterfølgende gik ind i 'rædselshuset' og fandt ud af, hvad der foregik.

Siden kom det i retssagen frem, hvordan de mange børn i årevis havde levet under frygtelige forhold i det hus, som de aldrig måtte forlade.

De fik et eneste, afmålt måltid mad om dagen. De fik et eneste bad – om året. De blev ofte slået eller udsat for anden brutal vold: Eksempelvis blev der taget kvælertag på dem.

Louise og David Turpin kunne desuden finde på at bage kager eller købe legetøj, som børnene ikke måtte spise eller lege med.

Moderen, Louise Turpin, i forbindelse med et indeledende retsmøde i 2018. Foto: Irfan Khan Vis mere Moderen, Louise Turpin, i forbindelse med et indeledende retsmøde i 2018. Foto: Irfan Khan

Og hvis et barn kunne finde på at lege med vandet, mens der blev vasket hænder, faldt straffen prompte: Måneder som bundet eller fastlåst til sengen.

»Det eneste ord, jeg kender, der kan beskrive det, er 'helvede',« som Jennifer Turpin siger i en teaser for det kommende dokumentarprogram.

Det omfattende misbrug fandt sted i mere end 20 år, hvor kun en af de 13 søskende undervejs fik lov til at forlade huset og gå i skole.

I forbindelse med retssagen i 2019 afgav flere af børnene vidneforklaringer eller kom med udtalelser, men dengang så man ikke deres ansigter af hensyn til deres tilstand.

To af Turpin-børnene med journalisten Diane Sawyer. Foto: ABC News Vis mere To af Turpin-børnene med journalisten Diane Sawyer. Foto: ABC News

»Mine forældre tog mit liv fra mig, men nu tager jeg det tilbage,« kan man på optagelser herfra Jennifer Turpin sige.

Her lød det også fra hendes bror Joshua: »Jeg kan ikke beskrive med ord, hvad vi gik igennem, da vi voksede op. Nogle gange har jeg stadig mareridt om det, der skete – som at mine søskende blev låst fast eller slået. Men det var dengang. Jeg elsker mine forældre og har tilgivet dem for mange af de ting, de gjorde mod os.«

Nu har to af børnene altså valgt at stå frem med hele den gruopvækkende historie. Og Jordan Turpin forsøger i ABC-programmet at sætte ord på, hvordan hun fandt modet til at flygte fra forældrene.

»Jeg tror, at det var fordi, at vi flere gange havde været tæt på at dø,« som hun forklarer:

»Det var nu eller aldrig. Hvis der skete noget med mig, ville jeg i det mindste dø, mens jeg gjorde forsøget.«

Louise og David Turpin blev i 2019 idømt fængsel på livstid, og en eventuel prøveløsladelse kan først komme på tale efter 22 års afsoning. De erklærede sig skyldige i flere af anklagerne.

Programmet 'Escape from a House of Horror' bliver sendt fredag 19. november.