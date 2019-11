Personalet på vuggestuen blev overrasket over morens voldsomme reaktion, da lille Moses begyndte at græde, efter at hun havde afleveret ham.

Tårerne løb ned ad Mercy Casanellas' ansigt, da Moses ikke ville have, at hun forlod ham - men slet ikke af den årsag, som pædagogerne havde forventet.

De troede, hun var vred over sin 18 måneder gamle søns gråd og forsøgte at berolige hende ved at sige, at det skam er helt almindeligt at børn bliver kede af det, når deres forældre forlader dem.

Men det var det ikke for Moses - på grund af drengens helt usædvanlige historie.

»Jeg brød sammen i gråd, men sagde 'I forstår det ikke'. Han har aldrig grædt over mig i hele sit liv før i dag. Jeg er så glad for at se det. Dette er glædestårer,' siger Mercy Casanellas til Daily Mirror om episoden i vuggestuen.

For drengens tårer var afslutningen på én lang, sej kamp forældrene havde kæmpet, siden de kort efter at være blevet forældre opdagede, at noget var galt. Helt galt.

Mercy Casanellas og hendes mand Richard Cushworth var i det mellemamerikanske land El Salvador som missionærer i 2015, da de fik en overraskende besked af jordemoderen under en konsultation:

'Du skal føde i dag.'

På det tidspunkt var Mercy kun 35 uger henne, men senere på dagen kom deres lille dreng til verden. Den nybagte mor blev lagt i narkose kort efter fødslen, fordi hun var meget nervøs og hendes hjerte galopperede af sted.

Føltes forkert

Men da hun vågnede op dagen efter og fik sin søn i armene igen, fik hun et chok.

Den lille dreng lignede ikke den baby, Mercy havde holdt i sine arme dagen forinden.

Hun følte heller ikke det samme stærke bånd til sin baby og spurgte lægerne, om der kunne være sket en fejl. En forbytning, måske. Svaret var nej. Det var helt udelukket.

Svaret overbeviste Mercy Casanellas og Richard Cushworth, men som ugerne gik begyndte tvivlen alligevel at nage.

Mercy Casanellas besluttede at få foretaget en DNA-test. Resultatet var chokerende.

Drengen, som de havde døbt Jacob, og som Mercy havde givet bryst i flere uger, var ikke deres biologiske søn.

»Mine ben gav efter. Richard fandt mig på grædende på gulvet flere timer senere,« siger Mercy Casanellas til Daily Mirror.

Det amerikansk bosiddende par tog straks tilbage til El Salvador og satte en advokat på sagen. De gik også til politiet.

I får ham aldrig at se igen

Politiets første besked til parret var hjerteskærende.

Efterforskerne var overbeviste om, at Mercy og Richards søn var blevet ofre for mennekehandel - og de aldrig ville få ham at se igen.

Men et par uger senere fik de et nyt opkald. Deres søn var blevet fundet. Han var ikke blevet offer for menneskehandel, men en forbytning på hospitalet.

12 uger efter fødslen fik Mercy og Richard endelig deres egen søn i armene igen. Han og Jacob blev byttet tilbage til de biologiske forældre.

Det lyder som den lykkelige slutning på historien - men sådan skulle det ikke gå.

Den svære tid efter genforeningen

Da babyforbytningen blev afsløret i foråret 2015 blev historien forsidestof i verdenspressen, men det er først nu, at Mercy Casanellas står frem og fortæller, hvad der skete efter hjemkomsten til parrets hjem i Dallas, Texas.

Hun og Richard var lykkelige over at have fået deres biologiske søn tilbage - men i lang tid var glæden var ikke gengældt.

For lille Moses var Mercy en fremmed kvinde og ikke hans mor. Det bånd havde den lille baby knyttet til kvinden, der havde taget sig af ham i 12 uger - i den tro, at han var hendes søn.

Mercy Casanellas og Richard Cushworth gav den lille dreng masser af kærlighed og omsorg, men der skulle gå lang tid, før de skulle opleve det, som fleste forældre tager for givet.

At de i deres søns øjne var 'mor' og 'far'. Det skete første gang den dag i vuggestuen - og først der vidste Mercy Casanellas, at Moses havde taget hende til sig, som det hun er: hans mor.

Men først da drengen fyldte tre år, tog han selve ordet 'mor' i sin mund. 38-årige Mercy Casanellas og 41-årige Richard Cushworth har valgt at fortælle Moses om sin meget usædvanlige opvækst - og har lovet ham, at de aldrig vil lade ham blive væk fra dem igen.