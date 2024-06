Da Hallie Biden fandt pistolen, satte hun gang i den kæde af hændelser, der har ledt frem til den igangværende retssag.

»I dag ved jeg, at det var dumt, men jeg gik i panik,« siger hun.

Torsdag vidnede hun ifølge BBC i sagen mod præsidentsønnen Hunter Biden, der er tiltalt for at have købt et skydevåben og i processen have løjet om, at han var stofmisbruger på daværende tidspunkt.

Det var den pistol, som Hallie Biden fandt i Hunter Bidens bil bare 11 dage efter, at han havde købt den i oktober 2018.

Hunter Biden er søn af præsident Joe Biden. Foto: Hannah Beier/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun tog våbnet og smed det ud i en skraldespand ved et supermarked. Se optagelse af overvågningskamera af det øverst i artiklen

Hvor den blev fundet af en mand, der indleverede den til politiet – og så rullede sagen.

»Jeg ville ikke have, at han skulle gøre skade på sig selv, og jeg ville ikke have, at mine børn skulle finde den og komme til skade,« som Hallie Biden forklarede om årsagen til, at hun havde taget pistolen.

Hun er enke efter Hunter Bidens bror Beau, der døde i 2015, men efterfølgende indledte hun altså det, der i retten blev beskrevet som et on-off-forhold til broren.

De tog også rygekokain sammen, crack.

Hvilket er afgørende i forhold til den igangværende retssag. For havde Hunter Biden et aktivt forbrug på det tidspunkt, han købte pistolen? Og løj han derved om det?

Eller er det sandt, som forsvaret hævder, at han var i afvænning?

Hallie Biden fortalte i retten, at hun ikke havde set Hunter Biden tage crack »i dagene op til« våbenkøbet.

Hunter Biden (tv.) med sin nuværende hustru, Melissa Cohen Biden. Foto: Kevin Dietsch/AFP/Ritzau Scanpix

Men hun fortalte også, at han dagen efter havde sendt en sms, der indikerede, at han »ventede på en dealer«.

Og to dage senere skulle han have sendt han en anden besked, hvori det lød, at han »sov på en bil, mens han røg crack«.

Forsvaret hævdede dog i retten torsdag, at Hunter Biden havde opdigtet beskederne som undskyldninger for ikke at mødes med Hallie Biden – der omvendt erkendte, at hun ikke fysisk havde set ham tage nogen form for stoffer i oktober 2018.

Hunter Biden er den første søn af en siddende præsident, der er tiltalt i en retssag. Dømmes han skyldig, kan straffen blive på 25 års fængsel.

Sagen er stadig i gang.