Det var Kim Jong-un, der gav hånd til Donald Trump. Kim Jong-un, der underskrev aftalen med USA. Men tag ikke fejl. Bag ham står en kvinde.

Tilmed en stærk kvinde, som måske nok diskret gemmer sig lidt i baggrunden på de efterhånden mange billeder fra den senere tids begivenheder - men spiller en fremtrædende rolle i dem. Kim Yo-jong hedder hun.

30-årige Yo-jong - det er hendes fornavn - er den nordkoreanske leders lillesøster, som ifølge en lang række udenlandske medier, heriblandt CNN, er hende, der trækker i mange af de vigtigste tråde i det lukkede land og måske tilmed skal tilskrives en pæn portion af æren for den historiske åbenhed, vi det seneste halve år har været vidne til.

Skriv her, brormand. Kim Yo-jong spiller en væsentlig rolle i storebrors liv og i de nye tider for Nordkorea. Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Men hvem er hun så, Nordkoreas mest magtfulde kvinde?

Det ville være synd at sige, at åbenheden er slået igennem, når det kommer til viden om Kim Yo-jong.

Ingen ved med sikkerhed, hvem hun er gift med. Eller om hun har børn. Og end ikke hendes alder er der vished om.

Den store leder omgivet af de to kvinder, der betyder mest: sin kone, Ri Sol-ju, og søster Kim Yo-jong. Foto: Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters

Til gengæld skulle der ikke herske tvivl om, at hun og Kim Jong-un er de yngste børn af nu afdøde diktator Kim Jong-il, og at de som børn blev sendt på kostskole i Schweiz, hvor de levede i deres egen lille luksusboble. Langt væk fra alt, hvad de kendte og elskede. Og det menes, at netop de fire år, som de tilbragte sammen dér, er det, der har knyttet de utrolig stærke bånd mellem dem.

Tilbage i Nordkorea studerede den unge Kim Yo-jong videre på universitetet, hvor hun bl.a. læste it-videnskab, men forsvandt derefter fra radaren frem til 2007, hvor hun fik en mindre rolle i Arbejderpartiet og derfra ifølge bloggen North Korea Leadership Watch stille og roligt arbejdede sig op til at rådgive såvel faderen som broderen. Og hun spillede angiveligt en aktiv rolle i broderens kampagne som arvtager til tronen efter Kim Jong-il. Men altid i skyggen.

Mens Trump havde sin udenrigsminister, Mike Pompeo, ved sin side, havde Kim Jong-un sin lillesøster, Kim Yo-jong. Foto: SAUL LOEB/AFP

Officielt har hun titel af vicedirektør for Nordkoreas propagandakontor. Og herfra har hun diskret formet og præget Kim Jong-uns image som en både stærk og folkelig leder, siden han overtog magten i landet i 2011.

Men især det seneste år er hun trådt mere og mere ud af propagandakontorets skygge og ind i Kim Jong-uns.

Ikke alene er hun stort set altid med i hans følge. Det var også hende, der blev sendt som Nordkoreas officielle ansigt udadtil, da landet i starten af året deltog i vinter-OL i Sydkorea. Kim Yo-jong var dermed den første fra Kim-dynastiet, der besøgte Sydkorea, siden Koreakrigen i 1953. Og det var Kim Yo-jong, der i februar personligt overrakte det brev fra broderen til Sydkoreas præsident, der blev startskuddet på de nye tider.

Sydkoreas præsident hilser på Kim Jong-uns søster. Foto: AFP PHOTO / Dong-A Ilbo / Handout / South Korea OUT

Præcis hvor vigtig hun er for Kim Jong-un, understreges af, at de to rejser hver for sig.

Ifølge Korea Times fløj det nordkoreanske hold således til topmødet i Singapore i tre fly: et med forsyninger og biler, et andet med Kim Jong-un og de politiske spidser i hans delegation. Og altså et tredje - Jong-uns private jet - med Kim Yo-jong ombord. Dermed var arvefølgen i landet sikret i tilfælde af en ulykke.

Nordkorea synes for alvor at styre mod nye tider. Med en stærk kvinde som andenkaptajn.