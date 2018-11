Alexandria Ocasio-Cortez er en del af Washingtons nye politiske ungdomsbølge - præsidentens onde drøm.

For bare et år siden tjente 29-årige Alexandria Ocasio-Cortez godt 80 kroner i i timen som servitrice i New York. Når hun 20. januar starter jobbet som USA's yngste medlem af Kongressen, stiger årslønnen til 1,2 millioner kroner.

Og Ocasio-Cortez er sammen med det nye demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus klar til at starte kampen imod præsident Donald Trump.

I modsætning til Trump og Det Republikanske Parti, der stadig har flertallet i Senatet og i den amerikanske højesteret, er Alexandria Ocasio-Cortez fortaler for nye stærke fagforeninger, hun er for fri abort og fri marijuana og går helhjertet ind for et landsomspændende offentligt sygesikringssystem.

Men Alexandria Ocasio-Cortez ved godt, at kampen bliver hård. Og de første komplikationer dukkede allerede op på det unge kongresmedlems allerførste dag.

I forbindelse med den orientering, der bliver tilbudt førstegangsmedlemmer af kongressen, blev Ocasio-Cortez ofte forvekslet med andre.

»Mange troede tydeligvis, at jeg var praktikant. Fordi jeg er så ung. Andre troede vist, at jeg var en af de hundredevis af nye assistenter i D.C.. Og derfor viste mange mig til alle de forkerte køer.«

Sådan fortæller Alexandria Ocasio-Cortez i et nyt interview med avisen New York Times.

Men trods forviklingerne er det nye demokratiske kongresmedlem tændt. Og hun er klar til at tage kampen op imod alle.

Således startede Alexandria Ocasio-Cortez sin første uge i Washington ved at organisere en protest uden for kontoret, der tilhører hendes nye chef, Nancy Pelosi.

Om en uges tid forventes Nancy Pelosi således at blive genvalgt som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus.

Men selvom de to kvinder tilhører samme parti, er de ideologisk vidt forskellige.

Således hører Pelosi til i den gamle og langt mere moderate garde. Og via protesten, der fandt sted inden for i Kongressens hellige haller, ville Cortez og hendes ligesindede tvinge Nancy Pelosi til at tage et mere solidt standpunkt i den amerikanske miljødebat.

»Det er den slags ildsind, vi i lang tid har haft brug for her i Washington. Og folk som Alexandria Ocasio-Cortez vil give nyt liv,« siger Cory Booker, der selv er demokratisk medlem af kongressens 'overhus', Senatet

Og selvom protesten fandt sted foran Nancy Pelosis kontor, var den 78-årige, der selv har været kongresmedlem siden 1987, imponeret.

»Det er folk som Alexandria Ocasio-Cortez, der inspirerer mig. Hun får os alle til at være bedre politikere,« siger Nancy Pelosi til avisen USA Today.

Af gode grunde har Alexandria Ocasio-Cortez endnu ikke fået fast adresse i den amerikanske hovedstad. Hun har nemlig endnu ikke haft råd til at hverken at eje eller leje en lejlighed i D.C., hvor den gennemsnitlige lejlighed i bare rimelig afstand fra Cortez' nye arbejdsplads koster 25.000 kroner i månedlig husleje.

Men selv ikke med sin nye solide årsløn har Alexandria Ocasio-Cortez planer om den slags luksus. Sammen med en assistent og et andet af kongressens nye kvindelige medlemmer vil Cortez nemlig dele en lejlighed.

Og hun lover at arbejde dag og nat for at leve op til den tiltro, vælgerne viste hende ved midtvejsvalget 6. november.

Ved primærvalget væltede Alexandria Ocasio-Cortez adskillige erfarne konkurrenter af pinden. Og det var de enkle budskaber, der førte til sejr.

»Ingen person bør være for fattig til at leve,« sagde Cortez igen og igen under valgkampen. Og Cortez, der er af puertoricansk afstamning, ved, hvad hun taler om.

The Bronx, hvor Cortez voksede op, er nemlig en af New York Citys fattigste bydele. Cortez-familien var fattig. Men alligevel valgte hendes forældre at ofre alt, så hun og hendes lillebror kunne få et bedre liv.

Som 17-årig startede Alexandria Ocasio-Cortez sine studier på Boston Universitet. Hun startede på lægestudiet. Men siden koncentrerede hun sig om økonomi og politik. Og det var på universitet i Boston, Cortez fik opkaldet om, at hendes far led af uhelbredelig lungekræft.

Alexandria Ocasio-Cortez nåede kun at se sin døende far én gang mere. Og i et interview med bladet The New Yorker afslører den nybagte politiker faderens sidste ord:

'Make me proud' - Gør mig stolt.

Et ønske, Alexandria Ocasio-Cortez nu med garanti har indfriet.