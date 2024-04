Du har muligvis aldrig set kvinden på billedet herover før.

Men hun er lige nu det helt centrale omdrejningspunkt for det, der kaldes »den mest spektakulære retssag« nogensinde i Vietnam.

En sag, der ligeledes beskrives af BBC med ord som »svimlende« og »dramatisk«.

De lokale myndigheder har oplyst, at man har indkaldt 2.700 personer til at vidne i sagen, som ti statsanklagere og omkring 200 advokater er involveret i.

Den vietnamesiske ejendomsmagnat Truong My Lan ses her i retten i Ho Chi Minh City den 11. april. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den vietnamesiske ejendomsmagnat Truong My Lan ses her i retten i Ho Chi Minh City den 11. april. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at der ifølge BBC er tale om »et af de største bankbedragerier, verden nogensinde har set«.

Af samme årsag er sagskomplekset helt enormt, mens det bevismateriale, som anklagemyndigheden vil trække frem i retten, fylder hele 104 kasser, der i alt vejer seks ton.

Men hvem er så kvinden på billedet? Og hvad er hun anklaget for?

Der er tale om den 67-årige Truong My Lan.

En kinesisk-vietnamesisk milliardær og ejendomsudvikler, der er anklaget for at have begået svindel i og mod en af Vietnams største banker over en periode på 11 år.

I alt er hun – sammen med flere andre, som anklagemyndigheden mener er hendes medsammensvorne – mistænkt for at have optaget lån for 44 milliarder dollar i Saigon Commercial Bank.

Det svarer til lidt mere end 300 milliarder danske kroner.

Hvis hun findes skyldig, risikerer Truong My Lan – og 13 af de andre tiltalte – at blive idømt dødsstraf, skriver BBC.

Truong My Lan er blandt andet tiltalt for ulovligt at have kontrolleret Saigon Joint Stock Commercial Bank mellem årene 2012 og 2022 og brugt den til at begå underslæb for 12,5 milliarder dollar. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Truong My Lan er blandt andet tiltalt for ulovligt at have kontrolleret Saigon Joint Stock Commercial Bank mellem årene 2012 og 2022 og brugt den til at begå underslæb for 12,5 milliarder dollar. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix

Det britiske medie oplyser, at den tiltalte kvinde begyndte sin karriere med at sælge kosmetik, men siden skiftede over til at købe jord og ejendomme.

Noget, hun fik stor succes med, og i 1990erne ejede hun en portefølje af flere hoteller og restauranter.

Det var ifølge BBC også årsagen til, at hun senere fik lov til at arrangere sammenlægningen af tre mindre banker, der var i pengenød, til en større enhed:

Nemlig Saigon Commercial Bank.

Selvom det ifølge vietnamesisk lov er forbudt for enkeltpersoner at eje mere end fem procent af aktierne i en bank, skal Truong My Lan ifølge anklagemyndigheden have fundet en vej udenom det.

Det skal hun blandt andet have gjort via hundredvis af skuffeselskaber og folk, der fungerede som hendes stråmænd.

Til sidst ejede hun – ifølge anklagen – mere end 90 procent af banken.

Det skal hun have udnyttet til at udnævne sine egne folk som ledere og have fået dem til at godkende hundredvis af lån til det netværk af skuffeselskaber, hun kontrollerede.

Ifølge Financial Times er hun samlet set anklaget for bestikkelse, underslæb, magtmisbrug og »mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser til følge«.

Hun blev anholdt tilbage i oktober 2022, og hun har nægtet sig skyldig.

Retssagen mod hende gik i gang i begyndelsen af marts.

Udover Truong My Lan er 85 andre personer ifølge nyhedsbureauet AP også anklaget i sagen.