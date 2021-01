Coronakrise. Spittelse. Hvor kan man finde lys i det uendelige mørke?

Det spørgsmål besvarede den kun 22-årige digter Amanda Gorman, der som den yngste nogensinde fik lov at fremføre sit eget digt ved Joe Bidens indsættelse.

En ret vild opgave at få, fortalte Amanda Gorman tidligere på dagen til CBS This Morning.

En opgave, som den unge digter klarede forrygende, hvis man spørger de sociale medier. En af de helt store stemmer, Oprah Winfrey, skriver på Twitter:

‘Jeg har aldrig været mere stolt over at se endnu en ung kvinde folde sig ud. Bravo Bravo. Maya Angelou (anerkendt amerikansk digter og borgerrettighedsaktivist, red.) hepper - og det samme gør jeg’.

Og Amanda Gorman takker ydmygt sit forbillede selv samme sted:

‘Tak. Jeg ville ikke være nogen uden de kvinder, hvis fodspor jeg danser i. Mens jeg reciterede mit digt, bar jeg en ring med en fugl i et bur - en gave fra Oprah Winfrey, der skulle symbolisere Maya Angelou. Det er to kvinder, som har bestiget mine bjerge før.’

Det seks minutter lange digt, som Amanda Gorman har skrevet til indsættelsen, hedder: ‘De bjerge vi bestiger’.

Amanda Gorman ved Joe Bidens indsættelse.

Og hvordan skriver man så et digt, som man ved vil nå ud til det meste af verden?

Amanda Gorman begyndte sin research med at studere taler fra Abraham Lincoln and Dr. Martin Luther King, Jr.

Men det var den onsdag, hvor hun og resten af verden så kongressen blive stormet, at digtet tog form.

Dagen ændrede digtet og det budskab, hun gerne ville sende.

Mens kongressen blev stormet af Trump-tilhængere, skrev Amanda Gorman sit digt til indsættelsen af en ny præsident.

»Det skulle være et budskab om håb og sammenhold. Og jeg tror, at den onsdag gik det op for mig, hvor meget der var brug for netop det. Men også, at vi ikke lukker øjnene for de revner, som virkelig skal udfyldes,« sagde Amanda Gorman CBS This Morning onsdag morgen.

Til New York Times har hun tidligere sagt, at hun ikke på nogen måde ‘vil kaste glans over det, vi har set de seneste par uger, og - tør jeg sige - de sidste par år.’

»Men hvad jeg virkelig stræber efter at gøre i digtet er at bruge mine ord til at vise en vej, hvorpå vores land stadig kan stå sammen og stadig kan hele.«

I digtet beskriver hun sig selv som ‘en tynd, sort pige efterkommer af slaver og opvokser hos en enlig mor (som) kan drømme om at blive præsident, og nu ser sig selv recitere for en præsident.’

Amanda Gorman sammen med tidligere præsident Barack Obama og Michelle Obama.

Og så kommer vi til de sidste ord, hvor den 22-årige svarer på, hvordan vi finder ud af mørket.

‘Der er altid lys. Hvis vi bare er modige nok til at se det. Hvis vi bare er modige nok til at være det.’