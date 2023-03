Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun er en kendt kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin, og det russiske regime.

Nu er hun havnet på listen over landets mest eftersøgte – men årsagen er indtil videre ukendt.

Der er tale om Nadya Tolokonnikova, der er kendt som det mest fremtrædende medlem af aktivistkollektivet Pussy Riot. Det skriver en række internationale medier som nyhedsbureauet AP og Rolling Stone.

Den 33-årige russiske kunstner og aktivist har også selv kommenteret nyheden:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af NADYA (@nadyariot)

»Ups, jeg er lige blevet tilføjet til Ruslands føderale eftersøgningsliste,« skriver hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv med en langfinger i vejret.

Det var ifølge AP nyhedsmediet Mediazona, der som det første onsdag kunne berette om, at Nadya Tolokonnikova var blevet placeret på listen over de mest eftersøgte mistænkte kriminelle.

Af indlægget på listen, som findes på det russiske indenrigsministerium, fremgår det, at hun står over for kriminelle anklager – men det beskrives ikke nærmere, hvad anklagerne er.

Tolokonnikova har længe været kritiker af Vladimir Putin og det russiske regime, og sammen med Pussy Riot løb hun i 2012 med global opmærksomhed, da flere af gruppens medlemmer stormede op til alteret i Moskvas store frelserkatedral, hvor de iført farverige elefanthuer dansede rundt og fremførte en såkaldt punkbøn.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE

Det førte til, at blandt andre Tolokonnikova blev anholdt for religiøs hooliganisme, og hun blev idømt to års fængsel.

Flere andre af Pussy Riots medlemmer gik efterfølgende under jorden eller i eksil.

Tidligere på måneden oplyste Ruslands øverste menneskerettighedsadvokat, Pavel Chikov, ifølge AP, at der var blevet indledt en straffesag mod Tolokonnikova som følge af anklager om at fornærme religiøse troendes følelser, hvilket blev en strafbar handling i Rusland efter Pussy Riot-protesten i 2012.

Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem det og Tolokonnikova tilføjelse på listen over de mest eftersøgte.

Nadya Tolokonnikova ses her i New York i november 2022. Foto: Evan Agostini Vis mere Nadya Tolokonnikova ses her i New York i november 2022. Foto: Evan Agostini

Pussy Riot-grundlæggeren forlod Rusland, efter hun blev løsladt.

Gruppen blev dannet i efteråret 2011, da den daværende premierminister, Vladimir Putin, bebudede, at han igen ville gå efter præsidentposten.