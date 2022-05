Amerikansk forbundspoliti leder efter en 35-årig kvinde fra Texas, som de mener står bag mordet på verdensklassecyklisten Anna Moriah Wilson, som blev skudt den 11. maj 2022.

Ifølge politiet havde Wilson engang datet Kaitlin Marie Armstrongs kæreste.

Den 25-årige Anna Wilson blev betragtet som en af USAs bedste mountainbikere. Hun var kørt til Austin i Texas fra sit hjem i San Francisco for at deltage i et stort løb, som hun var favorit til at vinde. Det skriver people.com.

Wilson havde for øvrigt en fortid som professionel skiløber fra delstaten Vermont.

Mordet skete den 11. maj, hvor politiet blev tilkaldt til en lejlighed i den østlige del af Austin. Der fandt de Wilson 'blødende og uden bevidsthed med flere kuglehuller i kroppen'.

Politifolkene forsøgte at genoplive hende, men hun blev erklæret død kort efter.

Kaitlin Marie Armstrong blev relativt tidligt i efterforskningen betragtet som en person af speciel interesse.

Faktisk blev hun allerede den 12. maj interviewet af politiet, som havde set hendes bil på overvågningskameraer i området, på tidspunktet hvor Anna Moriah Wilson blev skudt.

Det menes at hun rejser i en sort Jeep Cherokee, som politiet stadig leder efter. De tror imidlertid, at den er blevet forladt et eller andet sted i Austinområdet.

Armstrongs kæreste, Colin Strickland, er professionel cykelrytter. Han har fortalt politiet, at han ikke har hørt fra hende siden den 13. maj.

Ifølge avisen The Austin American-Statesman så havde Strickland og Wilson et kortvarigt romantisk forhold, mens Armstrong var ude i kulden. Det sluttede,da Strickland vendte tilbage til Armstrong.