Seks måneders fængsel blev pigen Fika fra Sumatra i Indonesien i juli idømt for ulovlig abort, efter at være blevet voldtaget gentagne gange af sin to år ældre bror. Nu gør retten hendes dom betinget efter massiv kritik, skriver The Guardian.

Ifølge Fikas vidneudsagn aborterede hun ikke, men fødte et levende barn, som døde, umiddelbart efter hun havde skåret navlestrengen over med et barberblad. Hun begravede derefter den lille krop ved en palme udenfor sit hus. Det døde barn blev fundet af en bonde i slutningen af maj, hvilket medførte Fikas anholdelse.

Broderen blev idømt to års fængsel, og Fikas mor er tilbageholdt efter mistanke om at have hjulpet datteren med at abortere.

Men på grund af ramaskriget over de gruopvækkende detaljer, som sagen har medført, har retten, i et sjældent tilfælde, gjort Fikas dom betinget. Hun er nu blevet flyttet fra fængslet til et børnebeskyttelses bureau, mens højesteret i Jambi vurderer hendes appel.

Mens flere og flere detaljer kommer frem i lyset, afsløres ubehagelige sandheder om de systematiske uretfærdigheder, som voldtægtsofre i Indonesien udsættes for - fra de små landsbyer og helt op til retssystemet.

I hjembyen ville beboerne bortvise de to søskende baseret på incestanklager. Selv efter broderen havde indrømmet, at han ni gange siden september 2017 med vold havde tvunget hende til samleje, ville politiet stadig ikke anerkende hende som offeret. I stedet argumenterede anklageren, at fordi Fika ikke havde anmeldt voldtægten, måtte det betyde, at hun ikke var et offer. Anklageren byggede på den måde sagen om ulovlig abort.

Broderen fortalte Ida Zubaidah, fra NGO’en Beranda Perempuan, at han voldtog sin søster, fordi han havde set porno på sin telefon, og at han troede, man kun kunne blive gravid, hvis man havde sex med en kæreste. Samtidig vil lærerne på Fikas skole vil ikke indføre sexualundervisning, men henviser i stedet til læren fra Islam.