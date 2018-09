Hun overraskede alle - også sig selv - da hun for to måneder siden overlegent vandt over en politisk veteran ved Demokraternes nomineringsvalg i New York.

På det tidspunkt kendte de færreste hendes navn. Men på én nat blev det verdensberømt: Alexandria Ocasio-Cortez.

Billederne af den latinamerikanske kvindes eget forbløffede ansigtsudtryk, da hun på en skærm under valgnatten så, at hun førte over den fjerdemægtigste demokrat i Repræsentanternes Hus - Joseph Crowly - i primærvalget i en valgkreds i New York, blev efterfølgende delt vidt og bredt på de sociale medier.

Nu ser mange den unge kvinde, der blot er 28 år, som partiets nye stjerneskud. Det skriver norsk TV 2, der har mødt hende i Delaware.

Alexandria Ocasio-Cortez, der er født og opvokset i Bronx, New York, i en arbejderfamilie med rødder i Puerto Rico, arbejder for et gratis sundhedsvæsen og for gratis videregående uddannelser - i lighed med liberale Bernie Sanders, der stillede op over for Hillary Clinton som Demokraternes præsidentkandidat for to år siden, som hun har arbejdet frivilligt for.

Til norsk TV 2 forklarer hun, at hun mener, lederne hos Demokraterne tager fejl, når de mener, at partiet bliver nødt til at bevæge sig mere mod midten for at kunne slå Donald Trump under det næste præsidentvalg.

»70 procent af de amerikanske vælgere støtter 'Medicare for All'. De fleste støtter gratis, offentlig videregående uddannelser. Et overvældende flertal er forfærdet over, at børn er blevet skilt (fra deres forældre, red.) ved grænsen,« siger hun.

Derudover arbejder hun også på at få sat en stopper for de enorme summer penge, der bliver brugt i amerikanske valgkampe.

»Det er en kernesag, som jeg tror, en stor gruppe amerikanere er bekymrede for, og det er den ødelæggende effekt, som penge har i politik. Så længe, penge spiller en så stor rolle i lovgivningen, får vi ikke de store ændringer, som amerikanerne ønsker,« forklarer hun til norsk TV 2.

Hun har dog også mødt kritik på vejen. Særligt fra republikansk side.

Den republikanske politiker Ron DeSantis, der repræsenterer et distrikt i Florida, sagde ifølge Business Insider i juli under en kampagne-begivenhed:

'Se på denne pige, Ocasio-Cortez, eller hvad end hun er.. Jeg mener, hun lever i et helt anderledes univers. Basalt set socialisme pakket ind i uvidenhed.«

Til det svarede hun på Twitter:

'Repræsentant DeSantis, det lader til, at du er forvirret over, 'hvad end jeg er'. Jeg er en puertoricansk kvinde. Det er underligt, at du ikke ved, hvad det er, når man tænker på, at omkring 75.000 puertoricanere er rejst til Florida over de seneste 10 måneder efter Maria (en voldsom orkan, der ramte området, red.). Men jeg er sikker på, at disse nye Florida-vælgere sætter pris på din kommentar.'

Rep DeSantis, it seems you‘re confused as to “whatever I am.”



I am a Puerto Rican woman. It‘s strange you don’t know what that is, given that ~75,000 Puerto Ricans have relocated to Florida in the 10 mos since María.



But I’m sure these new FL voters appreciate your comments! https://t.co/xJlroSe5Hs — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 23. juli 2018

Med sin sejr tilbage i juni er Alexandria Ocasio-Cortez dermed sit partis kandidat til en plads i Repræsentanternes Hus ved midtvejsvalget i november.

Valgets udfald understregede ifølge Ritzau også et ideologisk oprør i det demokratiske parti, hvor den dominerende fløj under ledelse af veteranen Nancy Pelosi bliver udfordret af en mere liberal fraktion, der er inspireret af Bernie Sanders.